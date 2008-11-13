Alman ekonomisi durgunluğa girdi

Almanya 2009’da resesyona girecek

Federal İstatistik Ofisi, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin, yılın üçüncü çeyreğinde de yüzde 0,5 oranında küçüldüğünü açıkladı.Bir önceki dönemde yani yılın ikinci çeyreğinde küçülme yüzde 0,4 civarındaydı.Makroekonomide reel gayri safi yurt içi hasıla, iki veya daha fazla çeyrek yıllık dönemde arka arkaya azalırsa o ülke durgunluğa girmiş sayılıyor.Son rakamlar, ekonomi uzmanlarını şaşırttı. Zira Alman ekonomisindeki daralmanın üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 civarında olması bekleniyordu.Uzmanlar, beş yıl aradan sonra ilk kez ekonomik durgunluğa giren Almanya'da ihracatın önemli ölçüde düştüğünü ve iç tüketimin daraldığını söylüyor.Geçen hafta Eylül ayında Alman sanayi sektöründe, bir önceki aya oranla yüzde 3,6'lık üretim düşüşü görüldüğü açıklanmıştı.Federal İstatistik Bürosu yetkilileri, yılın son çeyreğinde de benzer bir tablo görüleceğine dikkat çekiyor.Bazı uzmanlar ekonomideki kötü gidişin 2009'un ikinci yarısına kadar süreceğini tahmin ediyor.Bu tablonun, ülkedeki işsizliği daha da artırabileceği kaydediliyor.Bazı büyük otomotiv şirketleri, talebin azalması nedeniyle üretimi kısma yoluna gitmişti.