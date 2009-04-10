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Ekonomi

'Alman ekonomisi daralacak'

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağını tahmin ettiği bildirildi.

10 Nisan 2009 03:00

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağını tahmin ettiği bildirildi.

Der Spiegel dergisinin haberine göre, ocak ayında yaptığı açıklamada, Almanya'nın yüzde 2,5 daralacağı tahmininde bulunan IMF, yeni tahmininde bu oranın yüzde 5 olacağını öngörüyor.

IMF'nin bu ay yapması beklenen toplantısında, dünya ekonomisinin durumuna ilişkin tahminlerini güncelleyeceği, Almanya'da kamu açığı ve işsizliğin önemli oranda artacağı belirtildi.

Almanya hükümeti, nisan ayında, 2009'da ekonominin yüzde 2,25 oranında daralacağını açıklamıştı.

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