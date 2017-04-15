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Ekonomi
Deutsche Welle

Alman Ekonomi Enstitüsü’nden Türkiye uyarısı

Alman Ekonomi Enstitüsü Başkanı Michael Hüther, Türkiye’deki ekonomik krizin referandum sonrası da süreceği görüşünde. Hüther, ”Ekonomik sorunlar bir gecede ortadan kaybolmayacak“ dedi.

15 Nisan 2017 19:15

Alman Ekonomi Enstitüsü Başkanı (IW) Michael Hüther, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki ekonomik krizin anayasa değişikliği referandumu sonrasında da süreceğini tahmin ettiğini söyledi.

Hüther, "Türkiye'nin ekonomik sorunları bir gecede ortadan kaybolmayacak” şeklinde konuştu.

Hüther,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hızlı bir şekilde başarılarını ortaya koyma baskısı altında, kısa vadede etkili olacak ancak uzun vadede zarar verecek kararlar almasının kaygı yarattığını ifade etti.

Hüther, anayasa değişikliği sonucu Erdoğan'ın iktidar alanının genişletilmesi ihtimalinin, Alman firmalarının Türkiye'deki yatırımları açısından bir büyük bir sorun oluşturmadığını dile getirdi. Ancak IW Başkanı Michael Hüther, "Yıllardır yüzde 7,5 ile 8,5 arasında seyreden enflasyon, yüzde 10 düzeyindeki yüksek işsizlik, negatif ticaret bilançosu ve yatırımlardaki gerileme gibi faktörlerin kaygı yaratıcı" olduğuna dikkat çekti.

Hüther'e göre, darbe girişiminden bu yana yapılan kamulaştırmaların da yatırım iklimi açısından kötü bir sinyal olduğunu söyledi. Sermayenin daha güvenli görülen yerlere yatırım yapmak için Türkiye'den çekileceğini savunan Hüther, "Tedirginliğin oyların sayılması ile ortadan kaybolmayacağını” vurguladı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BS/JD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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