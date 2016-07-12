Almanya Ekonomi Bakanı'ndan borsadaki büyük şirketlere: Mültecileri işe alın

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel borsada işlem gören en büyük 30 şirkete, küçük ve orta ölçekli işletmeleri örnek alarak daha fazla mülteciyi işe almaları çağrısında bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre Gabriel, Almanya borsası DAX'ta işlem gören 30 büyük firmanın CEO'larına yazdığı mektupta, bu konuda büyük şirketlerin Avrupa'nın en büyük ekonomisinin belkemeğini oluşturan binlerce Mittelstand firmasından 'çok daha az çaba sarfediyor' göründüğünü yazdı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin yaptığı bir ankete göre, 30 DAX şirketi, 50’si Deutsche Post tarafından istihdam edilmiş olmak üzere 54 mülteciyi işe aldı.

"Kurumsal Almanya'nın en iyileri siz olmadan..."

Merkez sol Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Gabriel, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) yanı sıra küçük ve orta boy işletmelerin de iş piyasasında köprüler inşa etmek için sarf ettikleri çabaya dikkat çekti.

CEO'lara yazdığı mektupta Gabriel, "Ancak kurumsal Almanya'nın en iyileri yani siz olmadan köprü tamamlanmış değil" dedi ve 'rekor yüksek seviyede göçmen akımının, Almanya'nın yeniden birleşmesinden sonra en çok çaba gerektiren vazifesi' olduğunu ifade etti.

1 milyon üzerinde mülteci

Alman hükümeti, ülkede istihdamın bu yıl 43.5 milyon ve 2017 yılında 44 milyon olmasını bekliyor.

Almanya'da işsizlik oranı Haziran ayında yüzde 6.1 ile Almanya'nın yeniden birleştiği 1990 yılından bu yana en düşük seviyede seyrediyor.

Almanya, çoğunluğu Suriye, Irak ve Afganistan'daki çatışmalardan kaçanlar olmak üzere geçtiğimiz yıl ülkeye giriş yapan 1 milyonun üzerinde mültecinin Avrupa'ya entegre olmaları çabalarında en önde yer alıyor.