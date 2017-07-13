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Dünya
Deutsche Welle

Alman Dışişleri'nden vatandaşlarına Türkiye uyarısı

Alman Dışişleri Bakanlığı 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle Türkiye'ye yapılacak seyahatler konusunda daha önce yaptığı uyarıyı güncelledi.

13 Temmuz 2017 12:43

Almanya Dışişleri Bakanlığı internet sayfasında, Türkiye'ye yapılacak seyahatler ve güvenlik önlemleri konusundaki bölümünde güncelleme yaptı.

Bakanlık Türkiye'de iç politikadaki gerginliğin devam ettiğini ve gösterilerin düzenlenebileceğini belirtti. Türkiye'ye gidecek Alman vatandaşlarının siyasi etkinlikler ve insan kalabalığından uzak durması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıldönümüne dikkat çekildi.

Açıklamada, 15 Temmuz'un yıldönümü vesilesiyle ülke genelinde etkinlikler ve büyük gösterilerin düzenlenmesinin planlandığı belirtilerek, vatandaşlara güvenlik konusundaki gergin durum nedeniyle insan kalabalığından uzak durma tavsiyesinde bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında darbe girişiminin ardından Türk Hükümeti'nin 81 ilde Olağanüstü Hal ilan ettiğini ve Olağanüstü Hal'in 19 Temmuz'a kadar geçerli olduğunu hatırlattı.

OHAL nedeniyle kısa vadede sokağa çıkma yasakları ilan edilebileceği, aramalar yapılabileceği ve vatandaşların her an kontrol edilebileceği belirtildi. Gülen yapılanması ya da PKK örgütüyle bağlantılı olduğu şüphesi bulunan ya da Türk makamlarına karşı suç işleyenlerin gözaltına alınabileceği belirtilen açıklamada, hakkında cezai kovuşturma bulunanların yurtdışına çıkmasına izin verilmeyebileceği vurgulandı.

2017 yılının başından beri bazı Alman vatandaşlarının Türkiye'ye giriş yapmasına izin verilmediği belirtilen açıklamada, ilgili kişilerin havalimanlarında uzun süre bekletildikten sonra Almanya'ya dönebildikleri belirtildi.

©Deutsche Welle Türkçe

DW, HT/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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