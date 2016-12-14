Alman Dışişleri: Yunan iltica kapasitesi yetersiz

Federal Alman hükümetinin açıklamalarına göre, Yunan adalarına gelen mültecilerin sayısı Yunan makamlarının iltica kabul kapasitesini aştı. Alman Dışişleri Bakanlığı, "Bölgedeki kapasitelerin ve mülteci yurt imkanlarının geliştirilmesi, aşırı yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlayacaktır" dedi. Alman Dışişleri ayrıca, "Yunan hükümetinin mülteci alımını doğu Ege adalarına doğru genişletmeye çabaladığını" ama bunun "yerel bölgelerdeki direnişten ötürü" halen uygulamaya koyulamamış olduğunu bildirdi.

Alman hükümetine göre, kasım ayı sonunda Yunan adalarında bulunan beş mülteci kampında toplamda 11 bin 507 mülteci mevcut idi. Resmi rakamlara göre bu sayı şu anda 7 bin 450. Ayrıca şu an refakatsiz biçimde Yunanistan genelinde toplamda 2 bin 400 reşit olmayan mülteci bulunuyor. Bunun karşısında, ülkedeki tesisler toplamda yalnızca bin 191 kişilik kapasiteye sahip.

Yunan makamlarından edindikleri bilgilere atıfta bulunan Alman hükümeti, AB ile Türkiye arasında mart 2016'da varılan anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Ege adalarında toplamda 8 bin 701 mültecinin iltica başvurusunda bulunduğunu ifade etti. Bu çerçevede 5 bin 307 duruşma gerçekleşirken, 2 bin 964 başvuru ise karara bağlandı.

"Başka ülkelerde başvuru imkanı sağlanmalı"

Alman Dışişleri Bakanlığı bu bilgileri, Sol Parti'nin Alman Federal Parlamentosu'nda sorduğu bir soruya karşılık olarak verdi. Sol Parti, Avrupa'nın ve Yunanistan'ın mülteci politikasına, özellikle de Yunan adalarında bulunan kayıt merkezlerinde var olan koşullara eleştirel yaklaşıyor. Sol Parti'nin iç politika sözcüsü Ulla Jelpke, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'daki mülteci kamplarında "binlerce mültecinin insanlık dışı şartlarda" yaşadığını ifade eden Jelpke, "Eğer Yunanistan kendisine gelen iltica başvurularını değerlendirmekte başarısız olursa, bu insanların başvurularını AB üyesi olan başka ülkelerde yapmaları imkanı sağlanmalı" dedi.

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