Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin terörle suçlanmasına mesafeli

Alman Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye’nin İslamcı terörle bağlantısı olduğu' iddiasına mesafe koydu. Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier’in sözcüsü, Alman medyasında yer alan genel geçer iddialarla ilişkileri olmadığını söyledi. ‘’Türkiye NATO üyesidir ve Suriye krizinin çözümünde önemli bir partnerdir’’ diyen sözcü, belgedeki bir kısmı gizli tutulan ayrıntıların, kamuoyuna duyurulandan farklı olduğunu söyledi.

Söz konusu iddialarla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İddialar, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Hükümetimizi hedef almak suretiyle bir süredir ülkemizi yıpratmaya çalışan çarpık zihniyetin yeni bir göstergesidir. ARD haberinde atıfta bulunulan rapor hakkında Almanya Federal Cumhuriyeti makamlarından gerekli izahat istenmektedir" denildi.

Başbakan Angela Merkel’in basın sözcüsü Stefan Seibert ise özel bir değerlendirme yapmaktan kaçındı. Belgedeki bazı bölümlerin gizli bilgi olduğuna dikkat çeken Seibert, içişleri bakanlığının soru önergesine verdiği yanıtta başbakanlığın da katkısı olduğunu belirtti. Seibert, söz konusu belgenin hazırlanmasında farklı kurumların da rol oynadığına dikkat çekti.