Alman Dışişleri Bakanı’ndan savaş uyarısı

Çeviri: Gonca Tokyol

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD’nin İran’la imzalanan nükleer anlaşmayı sona erdirmesi ya da Tahran’a yönelik yeni yaptırımlar uygulanmasının savaş ihtimalini artıracağını söyledi.

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Gabriel, nükleer anlaşmayı desteklemediğini açıklayan ve P5+1 (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) ülkelerinin Tahran’la vardığı anlaşmanın geleceğiyle ilgili kararı ABD Kongresi’ne bırakan ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore’yle gerginliğin sürdüğü bir dönemde “zor ve tehlikeli sinyaller yolladığını” ifade etti. Gabriel, “Büyük endişem İran’da ya da İran’la yaşananların ABD’nin bakış açısında ‘İranlı bir problem’ olarak kalmaması ve dünyadaki diğer ülkelerin de böyle anlaşmaların yok edildiğini görünce nükleer silahlar geliştirmeyi düşünmesi” dedi.

“Nükleer anlaşmanın sona ermesi, İranlı muhafazakarlara güç kazandırabilir”

“Çocuklarımız ve torunlarımız çok tehlikeli bir dünyada büyüyebilirler” diyen Alman bakan, ABD’nin nükleer anlaşmayı sona erdirmesi ya da yaptırımları ağırlaştırması durumunda, Batı’yla yapılan müzakerelere karşı çıkan İranlı muhafazakarların üstünlük kazanacağını savundu. “O zaman onlar nükleer silah geliştirmeye dönebilirler” uyarısında bulunan Gabriel, İsrail’in de buna sessiz kalmayacağını belirterek, “O zaman 10-12 yıl öncesine, Avrupa’ya görece yakın bir savaş tehdidinin olduğu yere geri döneriz” diye konuştu. Gabriel, ABD’ye müttefiklerinin ve kendi halkının güvenliğini iç siyasete yönelik politikalar nedeniyle tehlikeye atmama çağrısında bulundu.

Başkanlık kampanyası boyunca İran ve Batılı ülkelerle imzalanan nükleer anlaşma aleyhinde birçok açıklamada bulunan Her 90 günde bir Kongre’ye İran’ın anlaşmaya uyduğunu teyit etmesi gereken Trump, dün yaptığı açıklamada, anlaşmadan çekilmemiş ancak Tahran yönetiminin nükleer anlaşmaya uygun davrandığını onaylamayarak kararı ABD Kongresi’ne bırakmıştı. ABD Başkanı, İran Devrim Muhafızları’na yaptırım uygulanması için de Hazine’ye yetki vermişti.

İran’a yönelik sert iddialarda bulunan Trump’ın anlaşmaya dair açıklamaları, başta Tahran yönetimi olmak üzere birçok odağın tepkisini çekti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiliz mevkîdaşı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak bir açıklamayla, İran’a yönelik yaptırımlar konusunda adım atılmadan önce iyi düşünülmesi uyarısında bulunurken, AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksel Temsilcisi Federica Mogherini de anlaşmanın işlediğini ve sonuç verdiğini belirterek Trump'ın anlaşmayı iptal etme gücü olmadığını dile getirdi.