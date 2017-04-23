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Dünya

Alman Dışişleri Bakanı: Türkiye ile AB arasındaki müzakerelere son verilmesine karşıyım

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan "Türkiye ile karşılıklı diyalog" mesajı geldi

23 Nisan 2017 01:45

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar  Gabriel, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelere son verilmesine karşı olduğunu söyledi. Gabriel, Türkiye ile diyaloğu sürdürmekten yana olduğunu vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Rheinische Post gazetesine Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki müzakerelere son verilmesine karşı olduğunu ifade etti.

Alınacak "yanlış kararlar” konusunda uyarıda bulunan Gabriel, Türkiye ile cezaevinde bulunan gazeteci Deniz Yücel'den AB ile ilişkilere, Suriye sorununa kadar farklı konularda diyaloğu sürdürmek gerektiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'de yapılan tarihi halk oylamasının ardından, karşılıklı olarak diyolağa devam etmenin yollarını aramak gerektiğine işaret etti.

Türkiye'deki duruma ilişkin karşılıklı istişarelerde bulunmak istediklerini kaydeden Gabriel, "Ancak  Avrupa'dan daha da uzaklaşma konusundaki kararı Türkiye'nin vereceğini” belirtti. Almanya Bakan, "Türkiye'de son aylarda yaşanan gelişmeler konusundaki kaygılarına ilişkin olarak da sessiz kalmayacaklarını” vurgulayarak, "milletvekillerinin, muhaliflerin, gazetecilerin tutuklanmasının demokratik standartlara hiçbir şekilde uymadığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Rheinische Post gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye'de sivil toplumu güçlendirmek için destek sağlayacaklarını da söyledi. Gabriel, bu alandaki çalışmalara ilişkin olarak, "gazeteciler arasında değişim programları düzenlediklerini, ülkede özellikle medyanın ve bağımsız haberciliğin desteklenmesi için projeler yürüttüklerini” belirtti."Burs programları ile bilim insanlarını desteklediklerini” sözlerine ekleyen Gabriel, gençler arası değişim programları için de mali desteği artıracaklarını söyledi.

 

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