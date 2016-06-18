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Dünya

Alman Dışişleri Bakanı: NATO savaş çığırtkanlığı yapıyor

NATO, 7 Haziran'da Polonya'da, Rusya'nın saldırı senaryosuna dayanan bir tatbikat başlatmıştı

18 Haziran 2016 15:20

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier NATO'nun Doğu Avrupa'daki tatbikatlarını eleştirdi ve ittifakı "savaş çığırtkanlığı" yapmakla suçladı.

Steinmeier bu ay başlatılan tatbikatların yapıcı olmadığını ve Rusya'yla gerilimi daha tırmandırabileceğini söyledi.

Alman Dışişleri Bakanı NATO'yu tatbikatlar yerine Rusya'yla diyalog ve işbirliğine odaklanmaya çağırdı.

 

31 bin asker katılıyor

 

NATO, 7 Haziran'da Polonya'da, Rusya'nın saldırı senaryosuna dayanan bir tatbikat başlattı. İki hafta sürecek tatbikata 14 bini ABD'den, 1000'i İngiltere'den 31 bin asker katılıyor.

Tatbikata ayrıca onlarca savaş uçağının ve üç bin askeri aracın katıldığı belirtiliyor.

Steinmeier Almanya'da yayımlanan Bild am Sontag gazetesine demecinde, "Savaş tehditleri ve savaş çığırtkanlığıyla gerilimi alevlendirmekten kaçınmalıyız. Kim, ittifakın doğu sınırında sembolik bir tank geçişinin güvenlik getireceğine inanıyorsa yanılıyor. Eski gerginliği yeniden alevlendirmemek için yeni bahaneler aramamalıyız" dedi.

NATO, iki yılda bir yapılan bu tatbikatların, ittifakın tehditlere karşı koyma kabliyetini sınama amacını taşıdığını söylüyor.

Rusya ise, sık sık, sınırlarında yapılan bu tatbikatları ulusal güvenliğine tehdit olarak gördüğünü vurguluyor.

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