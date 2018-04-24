Alman Dışişleri Bakanı: İlişkileri bir daha zorlaştırmanın Türkiye'de de hiç kimsenin çıkarına olmadığına eminim

Türk hükümetinin Almanya'nın getirdiği seçim kampanyası yasağına uyacağını düşündüğünü ifade eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Almanya ile ilişkileri bir kez daha zorlaştırmanın Türkiye’de de hiç kimsenin çıkarına olmadığına eminim" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Maas pazartesi günü Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilk kez bir araya gelmiş, görüşmede Türk siyasetçilerin Almanya'da seçim etkinliği düzenlemesi ihtimali de ele alınmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nun Solingen saldırısının 25'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törende konuşma yapmasının planlanmasını "seçim etkinliği" olarak değerlendirmemişti. Ancak Çavuşoğlu'nun Solingen'de düzenlenecek anma törenine katılacak olması Almanya'da tartışma yarattı.

"Ben Türkiye'deki seçim kampanyası ile bağlantılı olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuşan Maas Solingen'de kurbanların anılacağını belirtti. Solingen'de 29 Mayıs'ta düzenlenecek törende, 25 yıl önce aşırı sağcılar tarafından kundaklanan binada yaşamını yitiren beş kişi anılacak.

İlişkiler gerilmişti

Türkiye'de 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa referandumu öncesinde, Türk bakanların Almanya'da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iptal kararlarını "Nazi uygulamalarına" benzetmesi, Almanya'da tepkiyle karşılanmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanmıştı.

Bunun üzerine Alman hükümeti geçen yıl, Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklayan bir yasal düzenleme yapmıştı.

DW, Reuters/SSB,BÖ

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