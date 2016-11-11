Alman Dışişleri Bakanı, Ankara'da muhalefetle de görüşecek

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gidecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer Berlin'de haftalık olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, üç günlük ziyareti çerçevesinde Steinmeier'in Türk mevkîdaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra hükümet, muhalefet ve sivil toplum temsilcileri ile biraraya geleceğini belirtti.

Schäfer, Bakan Steinmeier'in Ankara'da "mümkün olduğunda geniş kapsamlı ve derin diyaloğu” hedeflediğini ifade etti. "İki taraf için de çok zor bir yıl olduğunu” belirten Schäfer, "ülkenin güneydoğusunda neredeyse her gün bir kurbanın olduğu Kürtlerle yaşanan çatışma, IŞİD'in insanların ölümüne yol açan saldırıları ve büyük şans sonucu engellenen darbe girişimi” nedeniyle Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine işaret etti.

Sözcü Schäfer, Bakan Steinmeier'in pazartesi akşamı Ankara'ya hareket etmeden önce Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını ve gündemdeki konular arasında Türkiye'deki son gelişmelerin de bulunduğunu söyledi. Schäfer, Steinmeier'in programına ilişkin hazırlıkların sürdüğüne işaret etti.

Tutuklu HDP'li vekiller

"Bakan Steinmeier'in HDP'nin eş genel başkanlarının bulunduğu cezaevini ziyaret edecek mi?” sorusuna karşılık ise Schäfer hazırlıklar sürdüğü için somut bir yanıt veremeyeceğini söyledi. Steinmeier'in çantasındaki konulardan birinin "tutuklu HDP'li vekiller” olduğunu belirten Schäfer, ancak bu vekillerin tutuklu bulunduğu cezaevleri Ankara'da olmadığı için ziyaretin "lojistik olarak mümkün olmadığını” kaydetti.

"Bakan Steinmeier, HDP'li vekillerin serbest bırakılması için çaba gösterecek mi” sorusuna ise Schäfer, Alman hükümetinin bu konuda gereken açıklamayı yaptı, bu vekillerin parlamentoda çalışmalarını sürdürebilmesi için gereken çabayı göstereceğiz” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, perşembe günü Federal Meclisin Türkiye konulu oturumunda yaptığı konuşmada Türkiye'deki son gelişmelerden kaygı duyduğunu dile getirmiş ancak Ankara ile diyaloğa devam mesajı vermişti. Steinmeier, bu nedenle de Ankara'ya gideceğini duyurmuştu.

Ankara'dan yapılan açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Steinmeier'in 14-15 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti yapacağı bildirildi. Steinmeier'in temaslarında "ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele alanında işbirliği, AB konularının yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meselelerin” ele alınacağı belirtildi.

Alman Meclisi'nin Haziran ayının başında aldığı ve 1915 olaylarını "soykırım” olarak nitelendiren kararının ardından Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde gerilim yaşanmıştı. O dönemden beri Türkiye ile Almanya arasında en düzeydeki ziyaret Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller tarafından gerçekleştirilmişti.

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DW/dpa, JD/GA