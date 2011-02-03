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ALMAN DİPLOMATI BIÇAKLAYANLARA DAVA   ANKARA (A.A)

03 Şubat 2011 12:23

-ALMAN DİPLOMATI BIÇAKLAYANLARA DAVA   ANKARA (A.A) - 02.02.2011 - Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Hukuk Müşaviri Thomas Eberhard Schultze'nin, trafikteki bir tartışmanın ardından bıçaklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında ''hayati tehlike arz edecek şekilde kasten yaralama'' suçlamasıyla dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Gökay Aktaş olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianame, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanıklardan Cihan Tekmen'in (24) ''hayati tehlike arz edecek şekilde kasten yaralama'' suçundan en az 5 yıl, ''mala zarar verme'' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Haydar Kavdır (23) ve Emrah Yahşi (25) için ise TCK'nın ''Faillik'' başlıklı 37. maddesi delaletiyle ''hayati tehlike arz edecek şekilde kasten yaralama'' suçlamasıyla en az 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Sanıklar halen tutuklu bulunuyor. Bu arada, mahkemenin, duruşmanın kapalı görülmesine karar verdiği bildirildi. Sanıklardan Cihan Tekmen'in, nöbetçi sulh ceza mahkemesine verdiği ifadede, arabasında bulunan bıçakla Schultze'yi bacağından bıçakladığını itiraf ettiği belirtilmişti.

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