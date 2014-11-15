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Dünya
Deutsche Welle

Alman diplomat sınır dışı edildi

Almanya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan bir diplomat Rusya tarafından sınır dışı edildi.

15 Kasım 2014 20:04


Hükümet çevrelerinden edinilen bilgilere göre Berlin, "haksız" olarak değerlendirdiği bu adımı "esefle karşıladığını" Rus hükümetine iletti.

Der Spiegel, gelişmenin daha önce Almanya'nın bir Rus diplomatı sınır dışı etmesine karşılık bir tepki olduğunu yazdı.

Rusya'nın Bonn Konsolosluğu'nda çalışan diplomat, casusluk yaptığı şüphesiyle aylarca Alman iç istihbarat servisi tarafından takip edilmiş ve bu konuda kesin karara varılınca sessiz sedasız sınır dışı edilmişti.

Olay, Almanya ile Rusya arasındaki ilişkilerin soğumasının bir işareti olarak yorumlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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