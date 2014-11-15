Alman diplomat sınır dışı edildi



Hükümet çevrelerinden edinilen bilgilere göre Berlin, "haksız" olarak değerlendirdiği bu adımı "esefle karşıladığını" Rus hükümetine iletti.

Der Spiegel, gelişmenin daha önce Almanya'nın bir Rus diplomatı sınır dışı etmesine karşılık bir tepki olduğunu yazdı.

Rusya'nın Bonn Konsolosluğu'nda çalışan diplomat, casusluk yaptığı şüphesiyle aylarca Alman iç istihbarat servisi tarafından takip edilmiş ve bu konuda kesin karara varılınca sessiz sedasız sınır dışı edilmişti.

Olay, Almanya ile Rusya arasındaki ilişkilerin soğumasının bir işareti olarak yorumlanıyor.