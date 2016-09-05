Alman devletinden 1 milyon mülteciye yardım

Almanya'da Federal İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Alman devleti 2015
sonu itibariyle 975 bin mülteci adayına yasa kapsamında yardımda bulundu. Bir
önceki yıl 363 bin mülteci adayı devletten yardım almıştı.
Federal İstatistik Kurumu verilerine göre devlet yardımı alan mülteci adaylarının sayısı
2010 yılından bu yana her yıl altı kat arttı. 2010'da 130 bin mülteci adayı devlet
yardımlarından yararlanıyordu. İltica başvurusu kabul edilen yabancılara ise yasa
kapsamında nakdi yardım yapılmıyor.
2015 yılında yardım alan mülteci adaylarının yüzde 67'sini
erkekler oluşturdu. Toplam
mülteci adaylarının yüzde 30'unun reşit olmadığı belirtilen İstatistik Kurumu raporuna
göre yardım alan mülteci adaylarının yüzde 70'i 18-64 yaş grubuna dahil. Yardım
alanların yüzde 1'i ise 64 yaşın üzerinde.
2015 yılında mülteci aylığı alan yabancıların yüzde 63'ünü Asyalılar oluşturdu.
Yardım yapılanların yüzde 22'si Afrika, yüzde 13'ü ise Afrika ülkelerinden geldi.
Devletin yardımda bulunduğu Asyalı mülteci adaylarının 616 binini Suriyeliler
oluşturdu. 115 bin Afgan ve 82 bin Iraklı yardım aldı. 212 bin Avrupalı mülteci
adayının büyük bölümü Sırp, Kosovalı ve Karadağlı idi.
Devletin yardımları katlanarak artıyor
2015 yılında devlet mülteci adaylarına iki katı artışla 5 milyar 300 milyon euro ayni ve
nakdi yardım yaptı. 2010 yılında mülteci adaylarına
yapılan yardım 815 milyon euro
olmuştu.
2015 yılında devlet yardımlarından yararlandırılan
mülteci adaylarının yüzde 91'inin
beslenme, barınma, ısınma, giyinme, sağlık ve ev ihtiyaçları devlet tarafından
karşılandı, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri
için de mülteci adaylarına ayrıca
aylık ödendi.
İlgili yasa doğrultusunda normal devlet yardımlarının yanı sıra özel ihtiyaç
durumlarında ek yardım da alınabiliyor. Hastalık, hamilelik ve doğumlarda masraf
devlet tarafından karşılanıyor. 2015 yılında devletin özel yardımlarından 340 bin
mülteci adayı yararlandırıldı.