Alman devletinden 1 milyon mülteciye yardım

Almanya'da Federal İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Alman devleti 2015

sonu itibariyle 975 bin mülteci adayına yasa kapsamında yardımda bulundu. Bir

önceki yıl 363 bin mülteci adayı devletten yardım almıştı.

Federal İstatistik Kurumu verilerine göre devlet yardımı alan mülteci adaylarının sayısı

2010 yılından bu yana her yıl altı kat arttı. 2010'da 130 bin mülteci adayı devlet

yardımlarından yararlanıyordu. İltica başvurusu kabul edilen yabancılara ise yasa

kapsamında nakdi yardım yapılmıyor.

2015 yılında yardım alan mülteci adaylarının yüzde 67'sini

erkekler oluşturdu. Toplam

mülteci adaylarının yüzde 30'unun reşit olmadığı belirtilen İstatistik Kurumu raporuna

göre yardım alan mülteci adaylarının yüzde 70'i 18-64 yaş grubuna dahil. Yardım

alanların yüzde 1'i ise 64 yaşın üzerinde.

2015 yılında mülteci aylığı alan yabancıların yüzde 63'ünü Asyalılar oluşturdu.

Yardım yapılanların yüzde 22'si Afrika, yüzde 13'ü ise Afrika ülkelerinden geldi.

Devletin yardımda bulunduğu Asyalı mülteci adaylarının 616 binini Suriyeliler

oluşturdu. 115 bin Afgan ve 82 bin Iraklı yardım aldı. 212 bin Avrupalı mülteci

adayının büyük bölümü Sırp, Kosovalı ve Karadağlı idi.

Devletin yardımları katlanarak artıyor

2015 yılında devlet mülteci adaylarına iki katı artışla 5 milyar 300 milyon euro ayni ve

nakdi yardım yaptı. 2010 yılında mülteci adaylarına

yapılan yardım 815 milyon euro

olmuştu.

2015 yılında devlet yardımlarından yararlandırılan

mülteci adaylarının yüzde 91'inin

beslenme, barınma, ısınma, giyinme, sağlık ve ev ihtiyaçları devlet tarafından

karşılandı, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri

için de mülteci adaylarına ayrıca

aylık ödendi.

İlgili yasa doğrultusunda normal devlet yardımlarının yanı sıra özel ihtiyaç

durumlarında ek yardım da alınabiliyor. Hastalık, hamilelik ve doğumlarda masraf

devlet tarafından karşılanıyor. 2015 yılında devletin özel yardımlarından 340 bin

mülteci adayı yararlandırıldı.