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Ekonomi

Alman devi Deutsche Bank 20 binden fazla çalışanı işten çıkarıyor

Deutsche Bank'ın, Rusya'daki faaliyetlerine de son vereceği iddia ediliyor

14 Eylül 2015 21:51

Alman banka Deutsche Bank'ın yaklaşık 23 bin kişinin işine son vermeyi planladığı belirtildi. Bu şirketin toplam iş gücünün dörtte birini işten çıkarması anlamına geliyor. İşten çıkarmaların genellikle bankanın teknoloji faaliyetlerini yürüten ekiplerden ve PostBank adlı iştirakinden olacağı da ifade edildi.

Konuya yakın kaynakların Reuters'e verdikleri bilgilere göre Deutsche Bank, Rusya'daki operasyonlanını kapatmaya hazırlanıyor. Kaynaklar, Deutsche Bank'ın global işlem bankacılığı bölümü dışındaki tüm Rusya faaliyetlerine son vereceğini ifade ediyorlar.  

Deutsche Bank'ın Moskova bölümünün başkanı haftasonu görevinden istifa etmişti. Şirketin sözcüsü konuyla ilgili kendisine Reuters'ın sorduğu soruları yanıtlamaktan kaçındı.    

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