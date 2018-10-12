Alman devi Cengiz Ünder'e talip

İtalyan La Gazetta dello Sport, Alman devi Bayern Münih'in Roma'da forma giyen Türk futbolcu Cengiz Ünder için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığını iddia etti.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Cengiz Ünder'e olan ilgisini "Dikkat et Roma. Cengiz'i tek beğenen Bayern Münih değil" manşetiyle duyuran gazete, Roma'ya 2016 yazında Medipol Başakşehir'den transfer olan milli futbolcunun kısa sürede gösterdiği çıkışa değindi.

ntvspor'un haberine göre, gazetede yer alan haberde; Roma'nın Cengiz Ünder ile yola devam etmek istediği ancak Premier Lig'den Arsenal ve Tottenham'ın da milli futbolcu için devrede olduğu ifade edildi.

2015-2016 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de Altınordu forması giyen Cengiz Ünder, 2016'da Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da 42 resmi maça çıktı. Cengiz bu karşılaşmalarda 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.