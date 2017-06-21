Alman dergi rapor hazırladı; "ABD Afgan askerlerinin 'yanlış' üniforması için 28 milyon dolar harcadı"

Alman Der Spiegel dergisi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Afgan askerleri için yaptığı harcamalara ilişkin olarak bir rapor hazırladı. Rapora göre Pentagon, Afgan askerleri için alınan 'yanlış' üniforma için 28 milyon dolar harcadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Der Spiegel, çöl ve dağlık alanda operasyonlar yürüten Afgan askerleri için yeşil askeri üniforma satın alındığını duyurdu. Yeşil üniforma giymenin Afgan askerleri Taliban ve IŞİD'e karşı çatışmalarda açık hedef haline getireceği ifade ediliyor.

Afganistan'da ormanlık alanların oranı sadece yüzde 2 seviyesinde bulunuyor. Afgan askerlerin yeşil renkte üniforma giymesi hayati bir sorun arz edebilir.