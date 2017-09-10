Alman Demokratlar Birliği'nden, Erdoğan ve Merkel arasında aracılık teklifi

Temel Elcivan / Duisburg, 10 Eylül, (DHA) - Alman Demokratlar Birliği partisi, Erdoğanlı seçim afişlerini anlattı ve seçimden sonra Erdoğan ve Merkel arasında aracılık yapmayı teklif etti.

Almanya\'da 24 Eylül\'de yapılacak milletvekili genel seçimlerine Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti\'nden (KRV) katılan göçmen partisi Allianz Deutscher Demokraten (AD-D) Alman Demokratlar Birliği, bugün Duisburg\'da bir basın toplantısı düzenledi.

Alman Demokratlar Birliği Genel Başkanı Remzi Aru, Genel Sekreter Halil Ertem, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Akbaş, Uğur Karadağ, AD-D KRV Bölge Başkanı Selçuk Cingi ve diğer parti temsilcileri katıldı.

Bölge Başkanı Selçuk Cingi, \"Göçmen aile çocuklarının kurduğu parti, her ne kadar göçmenlere yönelik parti gibi gözükse de, her milletten insana kucak açan bir partidir. Partimiz, gecen bir yıl içinde, yılmadan çalışarak, Mayıs 2016\'da Kuzey Ren Vestfalya Eyalti\'n de yapılan eyalet seçimlerine ilk kez katılıp, 14 bine yakın oy alarak ve ardından toplandığımız imzalarla 24 Eylül\'de yapılacak seçimlere de katılma hakkı elde etti“ dedi.

Alman Demokratlar Birliği Genel Başkanı Remzi Aru, \"Bizim parti sürecimiz, biraz Türkiye siyaset tarihine benziyor. Elli yılı aşkındır Türk toplumu Almanya\'da. Bu süre içerinde dönem dönem sol kanattan milletvekili seçilenler oldu, ama burada yaşayan toplumu temsil etmede başarılı olamadılar. Şimdi biz, muhafazakar kişiler olarak, sahaya giriyoruz. Daha değişik yönlerden geliyoruz, inşallah daha başarılı olacağız“ diye konuştu.

Genel Sekreter Ertem, Erdoğan afişlerini anlattı

AD-D Genel Sekreter Halil Ertem ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın fotoğrafının ve sözlerinin parti seçim afişine nasıl konduğunu ve nasıl karar aldıklarını şu sözlerle anlattı: Bu kararı, genel merkez yönetim kurulunda konuşurken, çok karşı çıkanlar oldu, epeyce tartışmalar yaşandı, ama Genel Başkan Remzi Aru, Ramazan Akbaş ve ben böyle bir afisin hazırlanmasına karar verdik, afişi de ben hazırladım. Cumhurbaşkanına veya yanındaki herhangi bir insandan izin almadan, cumhurbaşkanlığı sitesinden aldık ve afişe koyduk. Kuruluşumuzdan sonra bizimle çok uğraştılar, partimiz isminin kısaltması olan ADD\'yi dahi şikayet ettiler, mahkemelik oldu. Başka daha zorluklarda yaşadık, ama Cumhurbaşkanımız Erdoğan\'ın bize destek açıklaması, partimiz adını telaffuz etmesi önümüzü açtı, partimizin kaderi değişti. Bu kadar kısa zamanda bizim partimizin adını ezberleyeceğini, dillendireceğini beklemiyorduk. Bundan dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açıklamasıyla, önceden gelen eleştiriler de bitmiş oldu.\"

Erdoğan ve Merkel arasında aracılık teklifi

AD-D Genel Sekreter Halil Ertem\'in \"Dünya tarihinde belki de ilktir, bir parti banka hesabı açamadan seçimlere giriyor. Bize banka hesabı dahi açtırmadılar“ sözlerine ek olarak Ramazan Akbaş, \"Tam 300 bankaya müracaat ettik, sonuç alamadık. Bankalardan gelen ret mektupları, iki dosyayı aştı. Aynı şekilde Türk bankaların Almanya temsilciliklerinde de hesap açamadık. Onlara da baskı yapıldığı için, onlar da hesap açmadı“ dedi. Ramazan Akbaş, “Parti kurmamızın amacı, Almanya ile Türkiye dostluğuna katkı sunmaktır. Bu amaçla yola çıktık, hiçbirimiz profesyonel siyasetçi değiliz. Ben seçimler sonrası Angela Merkel\'in yine başbakan olacağını tahmin ediyorum ve buradan kendisine, \"Yeniden başbakan olduğunuzda, Erdoğan ile görüşmeye yüzünüz olmayacağı için, benim genel başkanım Remzi Aru, sizi Erdoğan\'a götürebilir,\" çağrısında bulundu.

Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Merkel ve Schulz\'u eleştirerek, \'Gün ola harman ola. Yarın öbür gün bu şahıslar yüzüme nasıl bakacak?\" diye konuşmuştu.

Uyum Müsteşarı Serap Güler\'e tepki

CDU Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Milletvekili seçilen ve daha sonra eyalet uyum müsteşarı görevine getirilen Serap Güler\'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın fotoğrafını seçim afişine koyan AD-D ile ilgili Kölner Stadt-Anzeiger\'e \"Utanmazlığın zirvesi“ diye yorumlaması, toplantıda eleştirildi.

Genel Sekreter Halil Ertem \"Adı geçen milletvekilinin sözlerini buradan kınıyorum“ dedi.

\"Oyunuzu mutlaka kullanın\"

Diğer bir göçmen partisi olan ve seçimleri boykot çağrısı yapan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi\'nin (BIG) eleştirildiği toplantıda, AD-D Yönetim kurulu üyesi Uğur Karadağ\'ın, \"Oy hakki olan tüm Türk kökenli seçmenleri sandığa gitmeye davet ediyoruz. Geçmişte gittiler ya da gitmediler, ama bu secimde mutlaka sandığa gitsinler. Ne kadar oyumuz çıkarsa, Türkiye karşıtı siyaset yapanlara o kadar cevap veririz“ sözlerine ek olarak Genel Başkanı Remzi Aru, \"Ben bir adım daha ileri taşımak istiyorum. Sadece sandığa gitmekle kalmasınlar, giderken de Türk komşuların kapı zillerine bassınlar ve sandığa davet etsinler. Onlara çay ısmarlasınlar, bu hepimiz için çok önemlidir“ dedi.

24 Eylül seçimleri için 15 Milletvekili adayı ile Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti\'nde yarışa giren AD-D\'nin yöneticiler, yüzde 5\'lik barajı aşıp parlamentoya girme şansını yakalamanın zor olduğunu, bundan sonra baraj olmayan Avrupa Parlamentosu ve belediye seçimlerine iddialı olarak gireceklerini ifade ettiler.

Erdoğan\'ın çağrısı ve hazırlanan afişler

Almanya\'da göçmenler tarafından kurulan Allianz Deutscher Demokraten (AD-D) Alman Demokratlar Birliği, 20 Ağustos\'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Almanya\'da yaşayan Türk kökenli seçmenlere, \"Türkiye karşıtı siyaset yapan CDU, SPD ve Yeşiller\'e oy vermeyin, küçük parti olmasına bakmayın, başka partilere oy verin“ şeklindeki çağrısından etkilenerek, Türkçe olarak Erdoğanlı seçim afişi hazırlamıştı.

Türklerin yoğun yaşadığı kentlerden biri olan Duisburg şehrinde sokaklara asılan AD-D seçim afişinde, Erdoğan\'ın resmi ve \"Türkiye dostu olanlarla beraber olun, onlara oyunuzu verin, onları büyütelim“ şeklindeki ifadelerine yer verilmişti. Çifte pasaport vurgusu yapan başka seçim afişlerini de sokaklara asan partinin, Erdoğanlı seçim afişini daha çok Türklerin bir arada yoğun olarak bulunduğu sokaklara astığı gözlendi.

Görüntü dökümü

-Basın toplantısında konuşmalardan görüntüler