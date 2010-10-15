Alman cumhurbaşkanının salatasından solucan çıktı

T24- Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un Rusya ziyareti sırasında "solucan skandalı" Kremlin'i zor durumda bıraktı.



Salı günü Kremlin Sarayı'nda verilen yemekte,Wulff'un salata tabağında canlı bir solucan çıktı.



Bu skandalı ortaya çıkaran ise Rusya'nın doğusundaki Tver bölgesinin Valisi Dmitri Selenin oldu. Selenin, Cumhurbaşkanı Wulff'un tabağındaki solucanın fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.



İşte bu, iki ülke arasında büyük bir krize neden oldu. Alman Cumhurbaşkanı, "Kepazeliği bir de gösteriyorlar. Rusya'da işler, çocukların elinde anlaşılan" dedi. Rusya Devlet Başkanı Medvedev ise yayınlanan fotoğrafla ilgili Vali Selenin'e çattı. Medvedev, "Sorumsuzca veaptalca bir hareket. Keşke valileri kovma hakkımız olsa" ifadelerini kullandı.



40 kişi Kremlin'den atıldı

Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un salatasında çıkan solucan nedeniyle Kremlin'de büyük bir temizlik yapıldı. Rusya lideri Medvedev'in emri ile restoran bölümünde görevli 40 kişinin işine son verildi. Saray yetkilileri, yaşanan olayın bir hata olduğunu ama skandalın cezasız kalmadığını açıkladı. İşten atılan 40 kişinin hiç birine tazminat ödenmeyecek.



