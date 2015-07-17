Alman Cumhurbaşkanı‘ndan bayram mesajı



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda dinler arasında daha fazla güven çağrısı yaptı.

Özellikle kısmen din adına yürütülen savaş ve şiddetle karşıya karşıya olunan bir dönemde çeşitli dinlerin mensupları arasında güven duygusunun derinleştirilmesinin ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Gauck, “İnançlarımızın kökeninde bulunan barış ve sevginin günlük yaşamda daha hissedilir kılınabilmesi için hepimizin çaba göstermesi konusunda ülkemizdeki Müslümanların ve diğer inananların çok büyük bir çoğunluğu ile aynı fikirdeyim“ dedi.

Ramazan'a övgü

“Barış ve saygı içinde birlikte yaşam arzusunun bizi yönlendirmesine izin verirsek, o zaman güzel bir ortak gelecek yaratmayı başarırız“ diyen Gauck, “Sevinç, dua ve yanındakine duyulan sevginin bayramı olan, inançlılara diğer insanlar için sorumluluk üstlenmeyi öğreten Ramazan düşüncesine bağlılığımı ifade etmek istiyorum“ diye konuştu.

Protestan bir din adamı olan Gauck, dinin duruş ve yön kazandırdığını, hayatın kötü anlarında teselli ve umut verdiğini belirterek, “Ve din insanları bir aileden, arkadaş çevresinden, bir milletten daha büyük bir topluluk içinde bir araya getirir“ dedi.