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Dünya

Alman Cumhurbaşkanı'na patlayıcı madde içeren mektup gönderildi

Mektubun Federal Kriminal Dairesi uzmanları tarafından Cumhurbaşkanlığı sarayı Bellevue bahçesinde kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi

19 Nisan 2013 21:13

Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'a patlayıcı madde içeren mektup gönderildiği açıklandı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, mektubun Federal Kriminal Dairesi Uzmanları tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue bahçesinde kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Gauck ismine gönderilen mektubun "Hexamethylenetriperoxidediamine" isimli patlayıcı madde içerdiği ve güvenlik açısından tehlike arz ettiği kaydedildi. Mektubun güvenlik kontrolü esnasında posta kutusunda bulunduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Gauck'un mektubun bulunduğu sırada Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bulunmadığı belirtildi.

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