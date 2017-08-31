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Dünya
Deutsche Welle

Alman Cumhurbaşkanı, Özoğuz’a yönelik ırkçı ifadeleri eleştirdi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, sağ populist Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Gauland'ın Türk kökenli Alman bakan Aydan Özoğuz'a yönelik ırkçı sözlerini eleştirdi.

31 Ağustos 2017 23:20

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türk kökenli Alman bakan Aydan Özoğuz'a yönelik ırkçı söylemleri eleştirdi.

Alman gazetesi Tagesspiegel’de cuma günü yayımlanacak söyleşide Steinmeier, Almanya’nın 24 Eylül'deki federal seçimler öncesinde "siyasal tartışma bakımından en alt seviyede” olduğunu belirtti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı Özoğuz hakkında ırkçı ifadeler kullanan sağ populist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin seçimlerdeki liste başı adayı Alexander Gauland'ın adını sarf etmeden tepkisini gösteren Steinmeier; Özoğuz'a yönelik sözleri, geçmişi hatırlatarak eleştirdi.

"Almanya’nın tarihteki en karanlık dönemi, Almanların Alman olmadıklarının ilan edildiği, vatandaşlık haklarından yoksun bırakıldıkları ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldıkları zaman başladı” diyen Steinmeier, sözlerine şu şekilde devam etti:

“O dönemin düşünce ve insan onurunu hiçe sayan dilini seçim yarışında kullananlar, ülkedeki ortamı zehirlemektedir. Bunu tekrar eden kişiyse fikrî kundakçı olur.”

Gauland'ın tepki çeken sözleri

Federal hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Özoğuz, Tagesspiegel gazetesine yazdığı bir makalede "Dilin ötesinde, spesifik bir Alman kültürünü kolayca tanımlayamazsınız” ifadesine yer vermişti.

Gauland, Özoğuz'un bu sözlerine atfen "Bunu Türk kökenli bir Alman söylüyor. Onu Eichsfeld'e davet edin ve ona spesifik Alman kültürünün ne olduğunu anlatın. O zaman bir daha hiç buraya gelmez ve biz de onu, Tanrı'ya şükür, Anadolu'ya gönderir bertaraf ederiz” demişti.

Gauland'ın açıklamasına dair ön soruşturma başlatılırken, AfD’li siyasetçi sözlerinin arkasında durduğunu belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd/AFP,DÇ/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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