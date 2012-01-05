Alman Cumhurbaşkanı istifa etmiyor

T24- Hakkındaki iddiaları yanıtlayan Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, istifa etmeyeceğini açıkladı. Ancak Wulff’un televizyonda yayınlanan mülakatı, muhalefeti tatmin etmedi.



Deutche Welle'nin haberine göre, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff hakkındaki iddialara yanıt vermek üzere dün akşam kameraların karşısına geçerek, izlediği tutumdan dolayı özür diledi, ancak istifa etmedi.



Wulff, Aşağı Saksonya eyalet başbakanı olduğu dönemde bir arkadaşının eşinden aldığı düşük faizli konut kredisi hakkında kamuoyunu zamanında bilgilendirmediği için pişman olduğunu ifade etti. Bu konu hakkındaki haberin yayınlanmasını engellemek istemediğini, sadece bir gün erteletmek amacıyla Bild gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kai Diekmann’ı aradığını dile getirdi. Wulff, haber üzerine konuşarak haberi gerçeğe uygun hale getirmek için bir gün erteletmek istediğini belirtti. Almanya Cumhurbaşkanı Wulff, Diekmann’ı aramasının bir hata olduğunu da kabul ederek, özür diledi.





Bild gazetesi Wulff'u doğrulamadı

Ancak, Wulff'un Alman Birinci ve İkinci Televizyon Kanalı ARD ve ZDF'ye verdiği mülakat sonrasında Bild gazetesinden yapılan açıklamada, Wulff'un söylediklerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Deutschlandfunk radyosuna konuşan, Bild gazetesi Berlin Bürosu Şefi Nikolaus Böhme, Wulff'un Diekmann'ı aramasının haber merkezi tarafından farklı bir şekilde algılandığını belirtti. Böhme, telesekretere bırakılan mesajın Cumhurbaşkanı'nın aldığı konut kredisi ile ilgili haberin yayınlanmasını ertelemeyi değil engellemeyi hedeflediğini ifade etti.



Hrıstiyan Demokrat Birlik partisinden Peter Hintze ise Wulff'un söyledikleri ile Bild gazetesinin açıklamaları arasında büyük fark göremediğini belirtti. Kendisi hakkında yapılacak bir habere ilişkin olarak, Wulff'un olayı başka türlü gördüğünü söyleme hakkı bulunduğunu vurgulayan Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Hintze, ARD'ye yaptığı açıklamada, Wulff'un Bild gazetesinin aramasının “abartıldığını” ifade etti. Wulff'un açıklamaları Hrıstiyan Birlik partilerini (CDU/CSU) tatmin etti. Wulff'un cumhurbaşkanlığına seçilmesinde büyük rol oynayan Başbakan Angela Merkel de, mülakat öncesinde Wulff'a güveninin tam olduğunu bildirmişti.

Koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Brigit Homburger de, bu mülakatın ardından Wulff'a ilişkin tartışmaların artık sona ermesini dilediğini belirtti.



Muhalefet tatmin olmadı



Ancak Cumhurbaşkanı Wulff'un aldığı kredi, iş adamı arkadaşlarının yanında yaptığı tatiller ve basına yönelik tutumu ile ilgili iddialara verdiği yanıtlar muhalefeti tatmin etmedi. Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Andrea Nahles, Wulff'un özür dilemesine rağmen, cumhurbaşkanlığı makamına zarar verdiği görüşünde. Nahles, ARD'ye yaptığı açıklamada, Wulff'un birçok soruya tam olarak yanıt vermediğini ifade ederek, Wulff'u “düşüncesiz tutumu” nedeniyle cumhurbaşkanlığı makamına zarar vermekle suçladı. Sosyal Demokrat Parti Alman Meclis Grup Başkanı Hubertus Heil da, bir Alman radyosuna verdiği demeçte, “Wulff kötü niyetli medyanın veya bir medya kampanyasının kurbanı değil, tam tersine kendisinin sorumlu olduğu sorunlarla mücadele ediyor” dedi.



Yeşiller partisi Alman Meclis Grup Başkanı Renate Künast da, Wulff'un verdiği mülakata rağmen hâlâ yanıtlanmamış soruların bulunmasını eleştirdi. Künast Bild gazetesine yaptığı değerlendirmede, “Wulff sadece duyguları hakkında konuştu, ama ülkeyi yakından ilgilendiren soruları yanıtlamadı” dedi.



Sol Parti Genel Başkanı Gesine Lötsch de, Wulff'un verdiği röportajın, Wulff'u temize çıkartmadığını savunarak, “Wulff'un basınla, hakikatle ve parayla sorunlu bir ilişkisinin” olduğunu ifade etti.