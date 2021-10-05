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Ekonomi

Alman çip üreticisi yatırımlarını 2.4 milyar Euro'ya çıkarıyor

Infineon, tesis ve ekipman yatırımlarını gelecek yıl yüzde 50 artıracak

05 Ekim 2021 16:50

Almanya merkezli çip üreticisi Infineon Technologies, 2022 yılında yatırımlarını artıracağını açıkladı. Firmanın yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda verilen bilgiye göre bu yıl 1.6 milyar Euro olan tesis ve ekipman yatırımları gelecek yıl yüzde 50 artışla 2.4 milyar Euro'ya yükselecek.

Habertürk'ün aktardığına göre Alman üretici bunun yanında gelirlerinin de bu yıl çift haneli yükselişle 11 milyar Euro'ya çıkmasını beklediğini bildirdi. Infineon gelecek yıl faaliyet kârlılığının 2021 için yüzde 18 olan hedefin üzerine çıkaracak yüzde 20 olmasının öngörüldüğünü de vurguladı.

Geçen ay yeni tesis açtı

Önemli otomobil üreticilerine çip sağlayan Infineon, ABD tesisinin kar fırtınası sonrası kapanması ve Malezya tesisinde üretimin koronavirüs önlemleri sebebiyle düşmesinin ardından siparişlere yetişmekte zorlanmıştı.

Firma geçtiğimiz ay Avusturya'da 1.6 milyar Euro yatırımla inşa ettiği yeni fabrikasını faaliyete geçirdi.

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