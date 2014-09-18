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Dünya
Deutsche Welle

Alman cihatçıların yeni paylaşım yeri

Facebook üzerinden eylemlerini duyuran İslam Devleti örgütüne katılan Alman cihatçıların, bu kez de WhatsApp ve Instagram üzerinden yeni cihatçıları saflarına çekmeye çalıştıkları belirtiliyor.

18 Eylül 2014 00:44


Almanya'nın iç istihbarat servisi olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'na göre, İslam Devleti örgütüne katılan Alman cihatçıların eylemlerini duyurma ve cihatçı toplama faaliyetleri için kullandıkları tek araç, sosyal medya platformu Facebook değil. Alman cihatçıların WhastApp ve Instagram gibi akıllı telefon uygulamaları üzerinden örgüt eylemlerini yaydıkları belirtiliyor.

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen Berlin'de yaptığı açıklamada İslam Devleti örgütüne katılan Alman cihatçıların bu uygulamalar üzerinden yaptıkları paylaşımlar konusunda uyardı. Hans-Georg Maaßen, paylaşılan görüntülerle bir duygusallık oluşturulduğu ve Alman cihatçıların bu yolla, cihat için savaşmaya teşvik ettiklerini belirtti.

Bu uygulamalar üzerinden Irak ve Suriye'deki çatışma görüntülerinin paylaşıldığı ve Almanya'daki radikal İslamcıların sayısının artırıldığı belirtildi. Alman gizli servis analistleri, gençlerin videolar üzerinden çatışmaları izleyerek, duygusal bağlar kurabildiklerine inanıyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı, gençlerin örgütün internet üzerinden yaptığı propagandayla kolaylıkla duygusallaşabildiklerini kaydetti. Hans-Georg Maaßen, gençlerin radikalleşmelerinde çevrelerinin de etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Irak ve Suriye'de savaşan Alman cihatçılardan en az 130'unun yeniden ülkeye döndükleri tahmin ediliyor. Saldırı planlarına dair somut kanıtlar omasa da, böylesi bir saldırı potansiyeline sahip oldukları üzerinde duruluyor. Almanya genelinde Selefiler arasından 400'ün üzerinde cihatçının Suriye ve Irak'a gittikleri tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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