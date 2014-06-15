Alman cihatçıların sayısı artıyor



Focus'un edindiği bilgilere göre, Almanya'dan İslamcıların tarafında savaşmak üzere Irak ve Suriye'ye giden radikallerin sayısı her geçen gün artıyor.

Derginin haberinde, Federal Başsavcılık‘ın başlattığı soruşturma çerçevesinde “Milleti İbrahim'in Alman Tugayı“ adıyla faaliyet gösteren İslamcı bir savaşçı birliğin izine ulaştığı belirtildi.

Birliğin liderinin, cihatçı olarak Suriye'ye giden Berlinli “Deso Dogg“ lakaplı eski rap şarkısı Denis Cuspert olduğu belirtiliyor.

Örgütün üyelerini de daha çok Ren bölgesinden, Frankfurt ve Solingen çevresinden topladığı bildiriliyor.

Örgütün Bonn'daki radikal taraftarlarından birinin eşinin de IŞİD örgütü için bağış topladığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Londra'daki King's College'in yaptığı bir araştırmaya göre, geçen aralık ayı itibariyle 11 bin yabancı Suriye'de savaşıyordu. Bunlardan 3 bininin Batı ülkelerinden giden savaşçılar olduğu kaydediliyor. IŞİD'la savaşmak üzere Almanya'dan Suriye ve Irak'a giden militanların sayısının da 320 olduğu tahmin ediliyor.