Alman çiftin esrarengiz ölümü

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Almanya vatandaşı 64 yaşındaki Karl Heinrich Plattner merdiven boşluğunda asılı olarak, eşi 60 yaşındaki Doris Monika Plattner ise yatağında ölü bulundu.

Kocahasanlı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde 3 katlı bir evin birinci katında 5 yıldır kiracı olarak oturan Alman çiftten haber alamayan yakınları polisi arayarak haber verdi.



DHA'nın haberine göre; adrese giden polis ekipleri eve girdiklerinde Doris Monika Plattner’i yatağında ölü buldu. Evi aramaya devam eden ekipler, Karl Heinrich Plattner’in de merdiven boşluğunda asılı cesediyle karşılaştı.

Araştırmada Doris Monika Plattner’in şeker hastası olduğu, eşinin ise böbrek yetmezliği hastası olduğu ve uzun süredir tedavi gördüğü belirlendi.

Almanca yazılmış bir mektup bulan polis, yaşlı adamın eşini hastalığı nedeniyle yatağında ölü olarak bulmasının ardından duyduğu üzüntü nedeniyle kendini asarak intihar etmesi üzerinde duruyor.



Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı imcelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.