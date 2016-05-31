T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alman çiftin esrarengiz ölümü

Polis böbrek hastası Doris Monika Plattner'ın hayatını kaybetmesinin ardından eşinin kendisini astığından şüpheleniyor

31 Mayıs 2016 23:30

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Almanya vatandaşı 64 yaşındaki Karl Heinrich Plattner merdiven boşluğunda asılı olarak, eşi 60 yaşındaki Doris Monika Plattner ise yatağında ölü bulundu.

Kocahasanlı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde 3 katlı bir evin birinci katında 5 yıldır kiracı olarak oturan Alman çiftten haber alamayan yakınları polisi arayarak haber verdi.

DHA'nın haberine göre; adrese giden polis ekipleri eve girdiklerinde Doris Monika Plattner’i yatağında ölü buldu. Evi aramaya devam eden ekipler, Karl Heinrich Plattner’in de merdiven boşluğunda asılı cesediyle karşılaştı.

Araştırmada Doris Monika Plattner’in şeker hastası olduğu, eşinin ise böbrek yetmezliği hastası olduğu ve uzun süredir tedavi gördüğü belirlendi.

Almanca yazılmış bir mektup bulan polis, yaşlı adamın eşini hastalığı nedeniyle yatağında ölü olarak bulmasının ardından duyduğu üzüntü nedeniyle kendini asarak intihar etmesi üzerinde duruyor.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı imcelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. 

 

ETİKETLER

karl heinrich plattnerdoris monika plattnermersinerdemli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24