Alman çiftin cezası belli oldu

Çinli bir öğrenciyi boş bir apartman dairesine zorla götürüp tecavüz ettikten sonra öldüren Alman, ömür boyu hapse mahkum edildi. Dessau-Rosslau kasabasındaki yerel mahkeme, olay sırasında adamın yanında olan kız arkadaşına da 5,5 yıl hapis cezası verdi.

Olayı soruşturan savcılar, 25 yaşındaki kurbanın tecavüz edildikten sonra vahşice dövüldüğü ve ölmesi için apartmanda bırakıldığını bildirdi. Çiftin daha sonra geri gelip Çinli öğrencinin öldüğünü görünce, dışarıda ağaçların altına bıraktığı belirtildi.

Savcılık, Sebastian F. için ömür boyu hapis talep ederken, 21 yaşındaki üç çocuk annesi partneri Xenia I. için de sekiz yıl hapis cezası istemişti. Sebastian F.'nin avukatı Marco Bennewitz, "İtiraz edip etmemeye henüz karar vermedik. Bütün yasal çıkışları araştırıyoruz" dedi.

Sebastian F. ise hakkındaki suçlamalara yanıt vermedi. Bennewitz, "Müvekkilim Sebastian F.'nin karar açıklanırken herhangi bir duygu göstermediğini teyit edebilirim" dedi.

Annesi ve üvey babası polis

Olay içerdiği vahşet dolayısıyla Almanya'da uzun süre basında yer almıştı. Bir nedeni de zanlının annesi ve üvey babasının polis memuru olmasıydı.

Annesi, oğluyla ilgili henüz herhangi bir şüphe doğmamışken, soruşturmanın ilk aşamalarında yer almıştı. Ailenin davayı etkileyebileceği yönündeki iddialar ise reddedildi.

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Richard Connor