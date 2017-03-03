Alman Çevre Bakanlığı, etli yemekleri menüden çıkardı

Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendricks, bundan böyle resmî etkinliklerde et servis edilmeyeceğini duyurdu. Bu kararın arkasındaki neden ise endüstriyel et üretim ve tüketiminin çevre üzerindeki olumsuz etkisi ve iklim değişikliğine olan katkısı.

Yeşilist’te yer alan habere göre, bakanlıktan yapılan açıklamada etkinlik ve toplantılarda servis edilen menülerden et ve balık ürünlerinin kaldırılması, mevsimlik, adil ve organik gıdalar servis edilmesi ve en yakın yerde üretilen, karbon ayakizi düşük malzemeler tercih edilmesi isteniyor.

Geleneksel mutfağında şnitzel, sosis ve domuz dizi gibi yemekler barındıran bir ülkede böyle bir karar alınması gezegenin geleceği açısından umut verici. Kararın ardından Der Spiegel gazetesinin yaptığı bir anket ise vatandaşların bu karara farklı tepkiler verdiğini ortaya koyuyor:

Çevreyi korumayı ve iklim meselesini ciddiye alan herkes, et ve balıktan vazgeçmeyi göze almalı. (yüzde 26,06)

Bu yapılan devlet babacılık. Et, her öğünde yenen bir gıda. (yüzde 21,30)

Büyütecek bir şey yok. Bakanlıkta et yiyemezseniz, çıkışta kebapçıya gidebilirsiniz. (yüzde 20,61)

Et tabii ki iyi, fakat düzenlemelerle abartılmasına gerek yok. (yüzde 32,02)

Anket sonuçları birbirine yakın olsa da Almanya’da 2010 – 2015 yılları arasında et içermeden gıdalara talep iki katına çıkmış, et ürünlerine olan talepte ise %10 oranında düşüş görülmüş.