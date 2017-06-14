Alman Büyükelçi Deniz Yücel’i ziyaret etti

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann tutuklu Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’i bugün Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın tutuklu gazeteci Deniz Yücel'i bugün öğleden sonra ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaretin uzun süredir planlandığını söyleyen Schäfer, "O an geldi" dedi.

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın elektronik posta adresinin hack'lenmesine dair haberiyle ilgili 14 Şubat tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye gitmiş ve burada gözaltına alımıştı. Yücel'e ifadesi alınırken Güneydoğu'ya yönelik haberleri ve Cemil Bayık ile yaptığı röportaja ilişkin sorular da yöneltilmişti. Yücel 27 Şubat tarihinde "terör propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında gazeteciler Tunca Öğreten, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat da tutuklu bulunuyor.

Yücel'in avukatı Veysel Ok, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikâyet başvurusunda bulunarak müvekkilinin tutukluluk haline itiraz etmişti. AİHM'den avukata gönderilen belgede Yücel adına yapılan şikayet başvurusunun "en kısa sürede inceleneceği" iletilmişti. Belgede "Yücel'in şikâyetinin esas itibarıyla öncelikli olarak değerlendirilen şikâyetler kapsamında olduğu" belirtilmişti.

Roth: Yücel serbest bırakılmadan ilişkiler düzelemez

Büyükelçi Erdmann'ın Deniz Yücel'i ziyareti, Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'un Türkiye'deki temaslarıyla aynı günde gerçekleşti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Roth bugün İstanbul'da yaptığı açıklamada, Erdmann'ın ziyaretini memnuniyetle karşıladığını, ancak "şu andaki durumun memnuniyet verici olmadığını” vurguladı.

Roth, Türk yetkililerle yaptıkları "bütün görüşmelerde Deniz Yücel'in serbest bırakılması konusunda uyarıda bulunduklarını” söyledi. Konunun "gündemin en üst sırasında yer aldığına” dikkat çeken Michael Roth, bu olayın "Türk-Alman ilişkileri açısından ağır bir yük” olduğunu kaydetti. Roth, Deniz Yücel tutuklu bulunduğu sürece ilişkilerin düzelmesinin zor olduğuna işaret etti.

Deniz Yücel'in şubat ayında tutuklanmasının ardından, Türk hükümeti, Alman yetkililerin Yücel ile görüşmesine uzun süre izin vermemişti. Nisan ayının başında Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen Deniz Yücel'i ziyaret edebilmişti.

AB hedefi "bedavaya” gerçekleşmez

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roth, Türk hükümetinin hâlâ Avrupa Birliği (AB) hedefinin bulunduğunu ve AB ile Gümrük Birliği'ni genişletmek istediğini hatırlattı. "Ancak bunun bedavaya olamayacağını” belirten Roth, AB'nin ekonomik bir birlik olmasının yanı sıra bir değerler topluluğu olduğunu kaydetti. Almanya'nın Türkiye açısından önemli ekonomik ve ticari bir ortak olduğunun altını çizen Roth, "bizim Türkiye'ye olduğu gibi, Türkiye'nin de bize ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

Deniz Yücel'in tutuklanmasının Alman hükümeti için çok önemli bir konu olduğunu belirten Roth, ancak bunun tek mesele olmadığını, Türkiye'de "demokrasi, hukuk devleti ilkeleri, yargının bağımsızlığı ve medya özgürlüğünün baskı altında” olduğunu söyledi.