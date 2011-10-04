-Alman Birliği günü Ankara'da kutlandı ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'nin AB müzakerelerinde kültür faslını açmaya tam anlamıyla hazır olduğunu belirterek, bunun gereğinin yerine getirilmesini talep ettiğini söyledi. Alman Birliği'nin 21. yıldönümü dolayısıyla Almanya Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende konuşan Günay, 3 Ekim tarihinin sadece Berlin duvarının yıkılışı ve iki Almanya'nın birleşmesinden ibaret olmadığını belirterek, bu tarihin bir anlamda büyük acıların, savaşların, eşitsizliklerin yaşandığı 20. yüzyılın sona erdiği, insanlık için daha güzel umutlar beslenmesine ön ayak olan 21. yüzyılın başladığı bir tarih olduğunu kaydetti. 21. yüzyıldan daha eşit, daha adaletli bir dünya beklediklerini ifade eden Günay, "Uluslararası kuruluşların da, BM'nin de, AB'nin de bu ilkeler çerçevesinde kendisini geliştirmesini bekliyoruz" dedi. Almanya'da yaşayan Türk kökenlilere işaret ederek, "AB'nin de çok kültürlü, farklı kökenleri içinde bulunduran, yeni bir demokrat proje olmasını özlüyoruz" diye konuşan Günay, Türkiye'de evsahibi olan ve buraya yerleşen Almanlar'ın entegrasyonu için kendilerinin hoşgörü ile her türlü yardımı yaptıklarına işaret etti. Türkiye ile Almanya arasındaki kültürel ilişkiler çerçevesinde yapılan etkinlikleri sıralayan Günay, 90 yıldır Almanya'da bulunan Boğazköy sfenksinin Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün işbirliği sayesinde Türkiye'ye getirildiğini kaydetti. Ertuğrul Günay, "Özellikle kültür alanındaki bütün bu gelişmeler ve çeşitli Avrupa ülkeleri ile yaptığımız bütün projeler Türkiye'nin AB müzakerelerinde kültür faslının açmaya tam anlamıyla hazır olduğuna işaret ediyor. Bunun gereğinin artık gecikmeden yerine getirilmesini herkesten talep ediyorum" diye konuştu. -"Türkiye-Almanya: Biz birlikteyiz" Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl de, 3 Ekim 1991 tarihinde Almanya devletinin yeniden birleştiğine işaret ederek bu önemli günün kutlamalarına katılan davetlilere teşekkür etti. Bu yılın aynı zamanda Türkiye ile Almanya arasında işgücü anlaşmasının imzalanmasının 50 yıldönümü olduğunu anımsatan Büyükelçi, Türkler'in Almanya'da fırsatları değerlendirerek bugün artık Alman toplumuna siyasetçi, bilim adamı, işadamı ve sanatçılar olarak vazgeçilmez önemli katkılarda bulunduklarını söyledi. Türkiye'ye dönüş yapanlarınsa Türkiye'nin gelişimine önemli katkılar sağladıklarını ve iki ülke arasında önemli köprüler oluşturduklarını dile getiren Pohl, birkaç hafta içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret edeceğine işaret etti. Pohl, iki ülke arasında ekonomi, siyaset ve bilim alanlarında işbirliğini arttırmak için önemli çabalar olduğunu kaydederek, gelecek yıl Türk Alman Üniversitesi'nin açılışını gerçekleştireceklerine dikkati çekti. Büyükelçi, birkaç gün sonra Tarabya'da Kültür Akademisinin açılışını yapacaklarını, Kasım ayında da Alman Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Philipp Rösler'in Türkiye'ye bir toplantı için geleceğini belirtti. Türkiye'de "Türkiye Almanya, biz birlikteyiz" sloganıyla gerçekleştirdikleri tanıtım kampanyasının spotlarının sinemalarda gösterildiğine işaret eden Pohl, "Bu sloganı biz de gerçekleştirebiliriz. Türkiye-Almanya biz birlikteyiz" dedi. Türkiye ve Almanya milli marşlarının çalınması ile başlayan resepsiyona aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Bakan Günay ve Büyükelçi Pohl'un resepsiyon pastasını birlikte kestiği ve havai fişek gösterileri ile devam eden resepsiyonda konuklara Alman otomobilleri tanıtıldı, Alman ürünleri ikram edildi.