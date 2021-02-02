Alman Bild, Ziraat Türkiye Kupası'nı yayınlayacak

Alman Bild Gazetesi, Ziraat Türkiye Kupası'nın internet yayın haklarını satın aldı. Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarını yayınlayacak.

Mesut Özil'in Fenerbahçe 'ye transferi Almanya'da da etkisini göstermeye başladı. Bild, Ziraat Türkiye Kupası'nın internet yayın haklarını satın aldı. Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir ve Galatasaray -Antalyaspor maçlarını yayınlanacağını açıkladı. Yaklaşık 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da Süper Lig'e de yoğun bir ilgi var.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 9-10-11 Şubat tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe-Başakşehir maçı salı günü 20:45'te, Galatasaray- Alanyaspor maçı ise çarşamba günü 20:45'te.