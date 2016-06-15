Alman Bild gazetesi: İşte Erdoğan'a rağmen Türkiye'yi sevmemizin 44 nedeni

Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild, son dönemde iki ülke arasında 'Ermeni Soykırımı' tasarısının Alman parlamentosunda onaylanmasının ardından artan gerilime rağmen, Almanların Türkiye ve Türkleri neden sevdiği ve sevmesi gerektiği konusunda sebepleri sıraladı.

Gazetenin "Erdoğan’a rağmen Türkiye’yi sevmemizin 44 nedeni" başlıklı haberinde şu maddeler sıralandı:

1 ...çünkü, Türk misafirperverliği kalpten ve mideden geçiyor (Yabancılara sorulan ilk soru: Aç mısın?)

2 ...çünkü, Türk takımlarında Podolski, Gomez ve diğerleri yeniden forma kavuştular

3 ...çünkü, Türkiye’nin “Batman” gibi güzel şehir isimleri var

4...çünkü, 1928’de yapılan harf devriminde (Arap alfabesi yerine Latin alfabesi) Alman dili de model alındı. Bu nedenle Ö, Ä ve Ü çok

5...çünkü, Türkler ekmeği fırının duvarında pişiriyor. Piştiğinde yere düşüyor

6...çünkü, İtalya ve İspanya’daki gibi dükkanlar öğleyin kapalı değil

7...çünkü, sadece Bratwurst (sosis) değil, Türk balı, döner ve köfte de Almanya’ya ait

8...çünkü, devletin kurucusu vizyoner Kemal Atatürk (1881-1938) o kadar akıllıydı ki, din ve devlet işlerini ayrı tuttu

9...çünkü, Türkler Ernst Reuter ve oğlu Edzard’ı Nazi zulmünden kurtardı

10...çünkü, Türkiye bizim için Asya’ya açılan köprü

11...çünkü, Türkiye Avrupa’nın en iyi gazetecilerinden biri olan, Bild köşe yazarı Ertuğrul Özkök’ü yetiştirdi

12...çünkü, Türkler en lezzetli tatlıları yapıyor

13...çünkü, Türk hamamı Finlilerin saunasından daha iyi

14...çünkü, NATO ortağı Türkiye barış için bizim yanımızda

15...çünkü, Türkiye ile Almanya her yıl 30 milyar Euro’luk ticaret gerçekleştiriyor

16...çünkü, Türkiye’de cesur gazeteciler hapis ve ölüm tehdidine rağmen işlerini yapıyor

17...çünkü, Sultanahmet dünyanın en güzel minarelerine sahip

18...çünkü, Türk Hava Yolları ve Lufthansa arasındaki rekabet servis kalitesini artırıyor

19...çünkü, 60 ve 70’li yıllarda milyonlarca Türk işçi Almanya’nın kalkınmasına katkı sundu

20...çünkü, Türk düğünleri muhteşem birer parti (eğlence)

21...çünkü, Türk halı satıcıları insana hayatının en uygun alışverişini yaptığı hissini veriyor

22...çünkü, Türk berberleri kulak ve burun kıllarını bazen ateş, bazen iple yok ediyor

23...çünkü, Türk futbolseverler dünyanın en ateşli taraftarlarından biri

24...çünkü, çay başka hiçbir yerde Boğaz’daki kadar lezzetli değil

25...çünkü, Efes’te dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’nın kalıntılarını görebiliyorsun

26...çünkü, inanılmaz ucuza bolca lüks çanta bulabilirsiniz

27...çünkü, Türkler B planını buldu. Elektrikler kesilince mumu yaktılar

28...çünkü, sıcak ve yumuşak havlu kumaş Türkiye’de üretildi

29...çünkü, “düşündürttürücülüğümüzün” gibi muhteşem kelime canavarları var

30...çünkü, Türkler bir zamanlar Avrupa’nın yarısını kuşattı, sonra geri çekildi ama kahvelerini burada bıraktı

31...çünkü, Türkiye’deki Alman turistlerin sayısı,-teröre rağmen,- her yıl 5.5 milyon civarında

32...çünkü, Hıristiyanlık ve Müslümanlığın tarihini Ayasofya kadar başka bir yerde öğrenemezsiniz

33...çünkü, Türkler bize yönetmen Fatih Akın, komedyen Kaya Yanar, Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu ve rapçi Lady Bitch Ray’i hediye etti

34...çünkü, Noel Babamız Türkiye’den geliyor

35...çünkü, Türkler (Almanların da yardımıyla) İstanbul’dan Bağdat’a uzanan muhteşem Bağdat demiryolunu inşa ettiler

36...çünkü, Türklerin “Spargel” için komik bir sözcüğü var: Kuşkonmaz

37...çünkü, Türk pazarlarında pazarlık yapabilirsin

38...çünkü, İncil’de adı geçen Saulus, daha sonra (Aziz) Paulus oldu, Türkiye’de Tarsus’ta dünyaya geldi

39...çünkü, Türk nargileleri güzel kabarcık çıkarıyor ve tadları enfes

40...çünkü, aile Türkler için herşey demek

41...çünkü, Türk piyanist ve bestekar Fazıl Say dünyanın en iyileri arasında

42...çünkü, İznik seramiğinden yapılan fayanslar bütün şark’ı süslüyor

43...çünkü, Türkiye (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’dan önce de vardı, Erdoğan’dan sonra da olacak

44...çünkü, aynı şey Türkiye’de de geçerli: Politikacılar gelir geçer, ama dostluk baki kalır.”