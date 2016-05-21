Alman Bild: Erdoğan'ın uşağı Türkiye'yi yönetecek!

Alman Bild gazetesi AKP Genel Başkan Adayı Binali Yıldırım ile ilgili "Erdoğan'ın uşağı Türkiye'yi yönetecek" dedi.

Cumhuriyet'in Bild'i kaynak gösteren haberine göre, Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1990'lı yıllardan beri yanında olduğuna dikkat çekilerek “Diğer AKP kurucuları önemlerini yitirip kaybolurken Yıldırım Erdoğan’ın yanında yükselmeye devam etti” şeklinde yazıldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de, “Türkiye’nin Erdoğan’ın kaprislerine bağımlı tek adam devletine dönüşme yolunda olduğunu" ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın 2023 için planladığı büyük hedeflerinden vazgeçtiği, onun yerine muhalif gazetecileri ‘vatan haini’ diye yargıya gönderip medyayı tasfiye ettiği, adalet makamlarının üst makamlarına yandaşlarının oturduğu ve meclisin gidişata dur diyemediği belirtildi.

Spiegel, dergisinin Türkiye’yi terketmek zorunda bırakılan Türkiye muhabiri Hasnain Kazım ise Shakespeare’in Hamlet’ine gönderme yaparak “Çürüyen birşey var Erdoğan krallığında” başlığını attığı haberinde, “Türkiye’de siyasi kariyer yapmak isteyenler Erdoğan’a hizmetlerini sunmalı, yandaşlığını yapmalı, ona karşı çıkmamalı ve eleştirememeli” dedi.

Financial Times, Yıldırım’ın uzun süredir Erdoğan’ın yanında olduğunu belirterek, başbakan olmasıyla Erdoğan’ın “fiili başkanlığı” sürdüreceğini vurguladı. Times gazetesi ise Yıldırım’ın bakanlığı döneminde 40 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasını hatırlattı.