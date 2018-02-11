Alman biatlet, kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını kazandı!

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar biatlon 7.5 kilometre sprint yarışını Alman biatlet Laura Dahlmeier kazandı.

Elverişsiz hava koşullarına karşın yerde ve ayakta yaptığı toplam 10 atışta hiç hata yapmayan Dahlmeier, kayaklı koşuda da sorun yaşamadı ve 21:06.2'lik derecesiyle olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Geçtiğimiz sezon Biatlon Dünya Kupası'nda kadınlar genel klasmanını zirvede tamamlayan 24 yaşındaki biatlet, ikinci kez katıldığı kış olimpiyatlarında kariyerinin ilk podyumuna altın madalya kazanarak çıkmayı başardı.

Norveç'ten Marte Olsbu'nun 24.2 saniye geriden ikinci sırayı elde ettiği yarışta bronz madalya ise Çek Veronika Vitkova'ya gitti. Kadınlar 7.5 kilometre sprintte son iki kış olimpiyatının şampiyonu Slovak Anastasia Kuzmina ise liderin 53.9 saniye gerisinde kalarak hayal kırıklığı yarattı.