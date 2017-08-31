Alman belediye başkanından “Erdoğan“ baskısı

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı küçük bir kent olan Stadtoldendorf'un Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) fahri belediye başkanı Helmut Affelt kentin entegrasyon görevlisi ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Esin Özalp'ı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olduğunu beyan etmemesi durumunda görevden azletmekle tehdit etti.

Stadtoldendorf'un da dahil olduğu Esschershausen-Stadtoldendorf idari bölgesinin resmi belediye başkanı Wolfgang Anders, Affelt'in entegrasyon görevlisi Özalp'tan en kısa zamanda Erdoğan'a yakınlık duymadığını kamuoyuna duyurmasını talep ettiğini doğruladı.

Yıllardır gönüllü olarak göçmen ve mültecilerin sorunlarıyla ilgilenen iki çocuk annesi Esin Özalp, kamu yayıncılık kuruluşu NDR televizyonuna Affelt'in kendisine yazdığı e-postayı göstererek, belediye başkanından gelen yazılı talebi okuyunca gözlerine inanamadığını söyledi. Özalp şimdiye kadar Erdoğan'a oy vermediğini, bundan böyle de onu seçmeyeceğini sözlerine ekledi.

Schröder'in eski eşinden sert tepki

Affelt'in talebi eyaletin entegrasyon sorumlusu Doris Schröder-Köpf'ün sert tepkisine yol açtı. Schröder-Köpf NDR televizyonuna yaptığı açıklamada belediye başkanının davranışının kabul edilemez olduğunu belirtti ve "Bir belediye başkanı, kendisi de Alman vatandaşı olan bir entegrasyon görevlisinden yabancı bir devlet adamına karşı mesafeli olduğunu açıklamasını isteyemez" dedi. Türk kökenli Almanlar ve Almanyalı Türklere yönelik olarak Erdoğan ile aralarına mesafe koymaları için agresif bir tonla yapılan taleplerin giderek arttığına dikkat çeken Aşağı Saksonya entegrasyon sorumlusu, ‘ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin halâ yabancı kökenli muamelesi görmekten incindiklerini' dile getirdi.

Helmut Affelt talebine, ‘CDU üyesi olmasını ve Erdoğan'ın 'Türkiye düşmanı' sözlerinden şahsen alınmış olmasını' gerekçe gösterdi. Erdoğan, Türk kökenli Alman seçmene 'Türkiye düşmanı' diye nitelendirdiği CDU, SPD ve Yeşiller partilreine oy vermemeleri çağrısı yapmıştı. Kentin fahri belediye başkanı olarak sadece temsili yetkileri olmasına rağmen Affelt'in belediye meclisi başkanı sıfatıyla fahri entegrasyon görevlisinin azli için gerekli işlemleri başlatma yetkisi bulunuyor. Konunun bir sonraki belediye meclisi toplantısında gündeme alınacağı öğrenildi.

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DW, dpa/AG, BK