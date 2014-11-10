Alman basınından Ak Saray yorumu: 1 Erdoğan 24 Gauck yapıyor

Almanya’nın önde gelen siyasi dergilerinden Focus, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılaştırdı. “Bir saray, bir uçak çok sayıda özel harcama: Erdoğan halkına çok pahallı geliyor” sözleriyle başlayan haberde 200 bin metrekare üzerine kurulan AK Saray’ın 491 milyon Euro’ya malolması “inanılması güç” olarak yorumlandı. Focus “Erdoğan’ın bu lüks isteklerinin bütçesiyle Türkiye’de Gauck gibi 24 tane Cumhurbaşkanı görev yapabilir” ifadesini kullandı. Focus her iki Cumhurbaşkanının masraflarını şöyle kıyasladı: Alman Cumhurbaşkanlığı kurumunun 2013 yılında toplam bütçesi 32,45 milyon Euro. Türkiye’de ise bunun 5 katı, 143 milyon Euro.

Ayrıca Erdoğan’ın A330-200 Modelinde yeni bir Airbus almayı planladığı söyleniyor. Bu uçağın fiyatı ise 148 Milyon euro.

Gauck’un ise uçak ya da araç konusunda ek bütçesi yok. Sonuç olarak Bilanço şöyle: 143 Milyon Euro sabit bütçe, 491 milyon Euro Ak Saray, 148 milyon Euro yeni uçak. Toplamda 782 Milyon Euro. Üstelik Erdoğan sadece 3 aya yakın süredir Cumhurbaş-kanlığı koltuğunda oturuyor.