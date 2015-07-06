Alman basınında Yunanistan referandumu



Bild gazetesinin yorumu şöyle:

"Beş yıl önce Atina'ya geldiğimde, insanlar kurtarma paketlerini desteklemek için sokağa dökülüyorlardı. Bugün halk bankaların ve süpermarketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor ve panik içinde temel gıda gereksinimlerini karşılamaya çalışıyor. Yunanistan, patlamaya hazır bir barut fıçısı. Bölünmüş bir ülke! Bunun sorumlusu kendi içinde bir politika olan fakat kurtarmadan hiçbir iz taşımayan başarısız kurtarma politikası. Alman halkının çoğunluğu, neden beceriksiz Yunan hükümetleri için ödeme yapmak zorunda olduğunu hiçbir zaman anlayamadı. Reformlar açıklandı fakat hiç hayata geçirilmedi. Yunanistan'ın artık yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Para birliğinden çıkılmasının zamanı geldi de geçiyor."

Leipziger Volkszeitung ise referandumla ilgili şu satırlara yer veriyor:

“Yunanistan'ın geleceğine ilişkin poker devam ediyor, üstelik bu oylama ile daha da karmaşık bir hale geldi. Atina borçların silinmesine ilişkin müzakerelere eli daha güçlü bir şekilde girecek, ne var ki Avrupa Birliği ülkeleri taviz vermeye pek de istekli değil. Yunanistan'ın makul yapısal reformlara olduğu kadar ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için de yardıma ihtiyacı var. Bunun günümüzdeki karşılığı ise borçların silinmesi. Bu Alman vergi mükelleflerinin cebini yakar. Ancak alternatif ise milyarlarca euroluk yardımların uçup gitmesi olur. Ayrıca bu ‘Avrupa' fikrinin yok olması anlamına gelir.”

Yunanistan'daki referandum sonucunu Nordwest Zeitung şöyle değerlendiriyor:

“Eğer alacaklılar milyarlarca euroluk borçların anlamlı reformlar yapılmadan silinmesi yönündeki küstahça talebe boyun eğerlerse, verme-alma prensibine dayanan Avrupa kurtarma sistemi çöker. Almanya'da Euro güvenilirliğini en dip noktaya kadar kaybeder. Yıllardır Atina'ya gümüş bir tepside sunulan milyarların yakın bir tarihte geri alınması ihtimali olmasa da, üçüncü bir kurtarma paketi hazırlamak son derece büyük bir sorumsuzluk olur. Ayrıca bu şekilde Euro Bölgesi'ndeki vergi mükelleflerine karşı da sadakatsizlik suçu işlenmiş olur.”

Stuttgarter Nachrichten gazetesi şu yorumu yapıyor:

"Avrupa'yı zor günler ve ağır kararlar bekliyor. Yunanistan'a akan milyarlarca euroluk yardım boşa gitti. Yunan hükümeti kredilerin şartlarını kendisini koymak gibi küstahça bir karar almışken, bu ülkeye sıcak para göndermeyi kim kabul edebilir? Yunanistan'daki açık 'hayır'a dayanarak, Brüksel ve diğer Euro başkentlerinde, bu ülkeyi her ne pahasına olursa olsun para birliğinde tutmaya değip değmeyeceği düşünülecektir. Vatandaşları radikal sol yönetime başarısızlık konusunda açık çek veren müflis bir devlet ve 'aptallık ve gurur aynı kökten gelir' atasözüne göre hareket eden bir halk."