Alman basınında PKK saldırıları yer aldı

T24- Türkiye'de artan PKK saldırılarına Alman basınında geniş yer verildi.





Alman gazetelerinin 23 Haziran 2010 Çarşamba gününün basın özetlerinde, Türkiye’deki terör saldırılarının artmasını konu alan yorumlar şöyle:



Süddeutsche Zeitung: PKK saldırılarının artmaya başlamasında kin ve milliyetçiliğin payı olduğunu belirtiyor. Değerlendirmede, "Kürt açılımının hazin bir şekilde sona ermesinden, girişimi sabote etmek için elinden geleni yapan ulusalcı muhalefet kadar, Öcalan ile kader birliği yapan Kürt politikacılarla, mahkum PKK liderinin megalomanlığı ve büyük sözlerin arkasını getiremeyen ve iyi niyetine rağmen tutarlı bir planı olmayan iktidarın da sorumlu olduğu" vurgulanıyor.



Braunschweiger Zeitung: “Türk silahlı kuvvetlerinin Kuzey Irak’taki operasyonu ve PKK’nın düzenlediği son saldırılar, Başbakan Erdoğan’ın Kürt meselesiyle ilgili siyasi ev ödevlerini yapmadığını ve çözümün çok uzakta olduğunu gösteriyor. Başbakan, terörizme boyun eğmiş olmamak için Güneydoğu Anadolu’da olağanüstü hâl ilan etmek istemediğini duyuruyor. Aksi takdirde komutanlara teslim olmak ve ordunun ceza operasyonlarına siyasi kılıf uydurmak zorunda kalırdı. Tayyip Erdoğan’ın bunu istememesi bütün dehşete rağmen bir umut kıvılcımı sayılmalıdır.”

Märkische Oderzeitung: “Oysa her şey yoluna girmeye başlamıştı. Devletin on yıllarca Kürt meselesinin varlığını inkâr etmesinden sonra 2009 yılında bu politikadan çark edilip, geri kalmış bölgelerin sosyal ve ekonomik durumunun düzeltilmesine ve Kürtlerin kültürel haklarının genişletilmesine karar verilmişti. Muhafazakâr Ankara hükümeti, böylelikle radikal PKK’nın bitirilebileceğini düşünmüştü. Ama bu hesap tutmadı. Ordu ile PKK arasındaki 'savaş benzeri çarpışmalar' yeniden alevlendi. Türkiye’de silahlar konuşmaya ve insanlar ölmeye devam edeceğe benziyor.”