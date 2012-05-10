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Dünya

'Erdoğan imdat frenini çekmeye hazırlanıyor'

Berlin’de yayımlanan Die Tageszeitung, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargıya ilişkin eleştirisini yorum sütunlarına çekmiş

10 Mayıs 2012 13:30

Gazetenin yorumunda şu görüşler dile getiriliyor:


“Askerlerin, gazetecilerin ve iş adamlarının hatta Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın çalışma arkadaşlarının göz altına alınma olaylarının arkasının bir türlü gelmemesi üzerine Erdoğan artık imdat frenini çekmeye hazırlanıyor. Türkiye Başbakanı, göz altıların artık bir son bulması gerektiğini, aksi takdirde bu durumun ülkeyi ‘bunaltacağını’ söylüyor. Son olarak 1997 yılındaki ‘soğuk’ ve kansız 28 Şubat darbesi çerçevesinde 60’tan fazla kişi gözaltına alındı. O zamanki bu post modern darbe sırasında İslamî eğilimli başbakan Erbakan iktidardan uzaklaştırılmıştı. Erdoğan hükümetinin eski Kemalist yapılarla hesaplaşmak üzere oluşturduğu özel yargı organları kontrolden çıkmak üzere. Bunun ardında ise Fetullah Gülen hareketinin giderek artan etkisi var.”

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