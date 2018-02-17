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Dünya
Deutsche Welle

Alman basını: Yücel için Erdoğan'la iki gizli görüşme yapıldı

Alman basınında çıkan haberlere göre Deniz Yücel'in serbest kalması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel arasında iki gizli görüşme yapıldı.

17 Şubat 2018 21:42

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının ardında iki gizli diplomatik görüşme etkili oldu. Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) ve Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (WDR) edindiği bilgilere göre Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen haftalarda biri Roma diğeri İstanbul'da olmak üzere iki kez bir araya geldi.

Şubat ayı başında Papa ile görüşmek için Roma'da bulunan Erdoğan'ın, bu buluşmadan önceki gece Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldiği belirtildi. Roma'da gerçekleşen buluşmada Gabriel'in Almanya-Türkiye ilişkilerindeki gerilime işaret ederek Erdoğan'dan Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını talep ettiği bildirildi.

Gabriel'in bu görüşmeden bir hafta sonra da Türkiye'nin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yücel'in serbest bırakılması olasılığına ilişkin detayları görüşmek üzere İstanbul'a gittiği kaydedildi. Gabriel'in, Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde imaj kaybı yaşanabileceği yönünde uyarıldığı ancak Bakan'ın yine de görüşmeye gittiği öne sürüldü.

Gabriel: Siyasi pazarlık yok

Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel, serbest kalması için Ankara ile Berlin arasında "kirli" bir anlaşma yapılmasına karşı olduğunu belirtmişti. Yücel özgürlüğünün "tank ticaretiyle lekelenmesini istemediğini" söylemişti.

Dışişleri Bakanı Gabriel, cuma günü Yücel'in tahliyesine ilişkin sürecin hızlandırılmasına desteklerinden ötürü Türk hükümetine teşekkür etmiş "Sizi temin ederim ki bu bağlamda bir sözleşme, bir karşılık ya da kimilerinin dediği gibi bir pazarlık söz konusu değil. Buna Türk tarafı da büyük önem veriyor" ifadelerini kullanmıştı.

dpa,AFP/BW,BD

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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