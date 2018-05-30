Alman basını yalanlamıştı; Çavuşoğlu, Merkel'in Erdoğan'ı davet ettiğini yineledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Almanya'ya davet ettiğini yineledi.

Alman Deutsche Welle televizyonu, hükmet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya Başbakanı Angela Merkeltarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik resmi bir davetin olmadığını duyurmuştu.

“Türk cumhurbaşkanını ancak Almanya Cumhurbaşkanı'nın davet edebileceğine” dikkat çeken Alman hükümet kaynakları, Başbakan Merkel ile Solingen saldırısı anmasına katılan Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bugünkü görüşmelerinde "gelecekte gerçekleşmesi olası ziyaretlere" değindiklerini kaydetmişti.

Bakan Çavuşoğlu, canlı yayın konuğu olduğu A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet ettiğine ilişkin basında çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, bir şansölyenin, dışişleri bakanına elden davet mektubu vermeyeceğine dikkati çekerek "Olayın özü ne? Cumhurbaşkanımız, son telefon görüşmelerinde hem (Frank-Walter) Steinmeier ile hem Merkel ile yaptığı görüşmede, cumhurbaşkanımızın Almanya ziyareti görüşüldü ve Almanya'ya beklediklerini de söylediler. O zaman daha seçim kararı çıkmamıştı." dedi.

Kendisinin, Merkel'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını ilettiğini anlatan Çavuşoğlu, "Kendisi de dedi ki; 'Seçimlerden sonra sayın cumhurbaşkanının ziyaretini planlayacağız, sayın cumhurbaşkanını bekliyoruz.' Ama resmi davet demedi. Dolayısıyla daha önce konuşulan konunun devamıdır. Bu da son derece doğaldır. Seçimlerden sonra sayın cumhurbaşkanının ziyaretini bekliyoruz demesi de bir başbakan için gayet doğaldır." diye konuştu.

Bu davet tartışmalarının arkasında başka bir boyut olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Başka bir boyut yoktur. Seçim için buradan bir prim toplamaya da çalışmıyoruz. Koskoca Türkiye, 'Almanya davet etti bak işte seçimlere faydası olacak' diye düşünmüyoruz. Bir taraftan seçim kampanyasını yürütürken, diğer taraftan devletimizin işlerini takip ediyoruz. Sonuçta seçim gelip geçecek. Seçim sonrası çalışmaları da planlamamız lazım. Bunların adımlarını da atıyoruz. Halkımızın huzuruna çıkmak önemli ama özellikle dış politikayla ilgili planlamalar, adımlar öncede atılır ki ziyaretler başarılı olsun, takvim önceden belirlenir, haydi son gün ben geliyorum olmaz. Sayın Merkel'in de gayet güzel şekilde 'sayın cumhurbaşkanının seçimlerden sonra ziyaretini bekliyoruz' demesi gayet doğal bir şey."

Anadolu Ajansı (29 Mayıs 2018 tarihli haberinde), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Solingen faciasının 25. yılı anma törenleri için geldiği Almanya'da, Alman Şansölyesi Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğini, kendisinin de bu daveti ileteceğini bildirmişti.