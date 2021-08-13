Alman basını: Türkiye, ABD ve İsrail, "yüksek riskli bölge" listesine alındı

Almanya, Koronavirüs önlemleri kapsamında ABD, Türkiye ve İsrail'i yüksek riskli bölge ilan etti. Bu ülkelerden Almanya'ya gidenler Koronavirüs'e karşı aşı yaptırmamışsa karantinaya girecek.

Funke'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, aynı kararlar kapsamında de Vietnam'ın da risk değerlendirmesi yükseldi. Portekiz ise yüksek riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.

Habere göre, kararlar Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. Türkiye kararı ise Almanya'daki Türk yoğunluğu nedeniyle Salı günü itibarıyla geçerli olacak.

Almanya'da riskli bölgelerden gelenlere aşısız olmaları ya da Covid geçirmemiş olmaları halinde 10 gün karantina uygulanıyor. Karantina en az 5 gün yürürlükte kalıyor.