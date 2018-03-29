Alman basını: Tsipras yeni kesintiler öncesi erken seçime gitmeyi düşünüyor

Alman gazetesi Handelsblatt, AB ve IMF'den aldığı krediler yüzünden uygulayacağı yeni kesintiler öncesi Yunanistan’da erken genel seçim ihtimali olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Memorandum sonrası dönem için ise Başbakan Aleksis Tsipras ile kreditörlerin arasında uçurum olduğunu kaydeden gazete “Kreditörlerin endişeleri giderek artıyor. Çünkü Yunanistan Başbakanı birçok defa kreditörlerin baskısı altında kendisinin de inanmadığı bir politikayı uygulamak zorunda kaldığını ifade etti” diye yazıyor.

Azınlıkça'da yer alan habere göre, Handelsblatt Yunanistan ile ilgili yorumunun devamında ise “Bu da, Yunanistan destek kredilerine bağlı olmayı bıraktığı andan itibaren Tsipras’ın popüler reformları tersine çevireceği ve mali disipline son vereceği yönündeki kreditörlerin korkusunu arttırıyor” ifadelerine yer veriyor.

SYRIZA’nın anketlerde oldukça geride olmasının ve ekonominin beklentilere göre büyümemesin de Başbakan Tsipras’ı zor durumda bıraktığını yazan Alman gazetesi azınlıkça’nın aktardığına göre “2019 yılı Ocak ayından itibaren emekli maaşlarına %18’e varan kesintiler gelecek ve IMF vergiden muaf tutulan gelir sınırının düşürülmesi için baskı yapıyor. Yunan Başbakanı açısından yeni kesintilerin etkisi hissedilmeden erken seçime gitmek belki de daha fazla tercih edilir bir seçenek olabilir” yorumunu yapıyor ve ekliyor:

“Hükümetin görev süresinin dolmasına bir yıl kala Aleksis Tsipras’ın seçmenleri yeniden sandığa götürmesi oldukça muhtemel."