Alman basını: Ruhr'daki Mekke

Die Welt gazetesi "Ruhr Bölgesindeki Mekke" başlığıyla verdiği haberde, Duisburg'da Almanya'daki en büyük camilerden birinin açıldığını, açılış töreninde gösteri düzenlenmediğini, buna rağmen çoğu vatandaşın tedirgin olduğunu yazdı.Cami derneği başkanı Mehmet Özay'ın, bu caminin, dışlamanın bir sembolü değil, tüm topluma insani ve dini bir yaklaşımın sembolü olarak görülmesi gerektiğini söylediği belirtilen haberde, çevrede yaşayan çok sayıda Alman vatandaşının ise, camiyi güzel bulmalarına rağmen her şeyin yabancılaşmasından ve ilçede yaşayan çok sayıda Türkten dolayı çevrenin "Türkleşmesinden" tedirgin olduğu görüşüne yer verildi.Caminin açılış töreninde, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Jürgen Rüttgers'in mevcut sorunlara işaret ettiği, ülkede daha fazla cami olması gerektiğini söylediği, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'nun da, Duisburg'un insanlık için örnek teşkil ettiğini ve din özgürlüğünün tüm dünyada gelişmesi gerektiğini belirttiği ifade edildi."Berliner Morgenpost" gazetesi "Duisburg'da Büyük Cami Açıldı" başlığıyla verdiği haberde, Pollmann DİTİB Merkez Camii'nin 1200 kişilik kapasitesiyle Almanya'daki en büyük camilerden biri olduğu, Mannheim kentindeki Yavuz Sultan Selim Camii'nin aynı anda 2 bin 500 kişiye namaz imkanı sunduğu belirtildi."Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesindeki haberde, cami açılışında her kesimden takdir geldiği, ancak yapılan konuşmalarda, uyum sürecinin yeni başladığının dile getirildiği kaydedildi.Marxloh ilçesinde birçok şeyin değiştiği, ancak bu değişim sırasında ilçenin en güzel buluşma yerlerinin caminin yakınlarında olmasının, çok sayıda vatandaş arasında "kıskançlığa" da neden olduğu görüşüne yer verildi.Gazetede "Yabancı bir şeyi kabullenmek için çok mu zayıfız?" başlığıyla yayımlanan yorumda da, cami inşaatına karşı olan direnişin, istikrarsız bir Alman kimliğinden, kültürel ve dini güvensizlikten ve tehdit olarak görülen bir İslam anlayışından kaynaklandığı değerlendirmesi yapıldı.Yorumda, Müslüman göçmenlerin Alman toplumuna uyumu konusundaki tartışmaların aslında bu caminin yapımıyla birlikte yeni yeni başladığı, camilerin doğal karşılanmasının daha zaman alacağı görüşüne yer verildi.