-ALMAN BASINI: ÖZİL KIRIK KALPLİ KAHRAMAN BERLİN (A.A) - 10.10.2010 - Alman gazeteleri, Türkiye'ye karşı bir gol atan Alman Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'e bugünkü haberlerinde geniş şekilde yer verdi. "Bild am Sonntag" gazetesi, birinci sayfasında Mesut'un fotoğrafına yer vererek, "Özil, kırık kalpli kahraman" başlığıyla verdiği haberde, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un soyunma odasında, "Almanya adına bir gol attığınız için çok büyük mutluluk duydum" şeklinde konuştuğunu yazdı. Gazetenin iç sayfalarında da Almanya Başbakanı Angela Merkel'in soyunma odasında Mesut'u tebrik ederken çekilmiş bir fotoğrafına yer verilerek, Merkel'in, "Herhalde sizin için duygusal açıdan kolay olmadı" şeklinde konuştuğu belirtildi. Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün de "Mesut'un uyum konusunda çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Mesut, Müslüman inancıyla kültürünü korumuş bir insan, ancak Almanya adına futbol oynuyor. Bence bu harika bir sinyal" şeklinde konuştuğu ifade edildi. Mesut'un ise "Tabii ki benim için dostlarıma karşı oynadığım için özel bir maçtı. Kazanma hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum" diye konuştuğu belirtildi. Türk seyircilerin ıslıklarını da dikkate almadığını ve maça konsantre olduğunu ifade eden Mesut, gol atıktan sonra neden sevinmediği şeklindeki soruya karşılık da "Bir gol atmış olduğum için tabii ki çok sevindim. Ancak o an, atalarımın memleketine duyduğum saygıdan dolayı çok fazla sevinmek istemedim" dedi. Gazetenin diğer bir haberinde de Mesut'un maç sırasında ayak bileğinden sakatlandığını, ancak teknik direktör Löw'ün, sakatlığının ciddi olmadığını ve Mesut'un salı günü Kazakistan'a karşı oynayacakları karşılaşmaya çıkabileceğini söylediği kaydedildi. Mesut'un Başbakan Merkel ile çekilen fotoğrafını birinci sayfada kullanan "Welt am Sonntag" gazetesi de Mesut'un Türkiye'ye karşı bir gol atması sebebi ile Almanya'da alevlenen göç, uyum ve İslam konusundaki tartışmalara yer verdi.