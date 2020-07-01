Alman basını: Nuri Şahin, Fenerbahçe yolunda

Alman basını, Nuri Şahin'in Fenerbahçe'ye transfer olacağını yazdı.

Bundesliga'da sezonu 16. sırada bitiren Werder Bremen, ligde kalabilmek için play-out mücadelesi verecek. Alt ligden Heidenheim ile 2 maça çıkacak olan ekipte sözleşmesi 30 Haziran'da biten isimlerle kısa süreli sözleşme yapıldı. Yeşil-beyazlı kulüpte sadece sakatlığı bulunan Nuri Şahin'le kontrat imzalanmadı. Böylece Nuri Şahin, bugün itibariyle bonservisini eline alacak.

Bu gelişme üzerine Alman basını, serbest kalan 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağını öne sürdü.