T24 LogoT24 Logo
Spor

Alman basını: Nuri Şahin, Fenerbahçe yolunda

01 Temmuz 2020 13:01

Alman basını, Nuri Şahin'in Fenerbahçe'ye transfer olacağını yazdı.

Bundesliga'da sezonu 16. sırada bitiren Werder Bremen, ligde kalabilmek için play-out mücadelesi verecek. Alt ligden Heidenheim ile 2 maça çıkacak olan ekipte sözleşmesi 30 Haziran'da biten isimlerle kısa süreli sözleşme yapıldı. Yeşil-beyazlı kulüpte sadece sakatlığı bulunan Nuri Şahin'le kontrat imzalanmadı. Böylece Nuri Şahin, bugün itibariyle bonservisini eline alacak.

Bu gelişme üzerine Alman basını, serbest kalan 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağını öne sürdü.

ETİKETLER

nuri şahinfenerbahçetransfer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24