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Dünya
Deutsche Welle

Alman basını: MİT, Alman vekilleri izliyor!

Die Welt gazetesi, MİT'in Alman milletvekilleri hakkında bilgi topladığını iddia etti

28 Haziran 2017 11:12

Die Welt gazetesinde bugün yer alan bir haberde, MİT'in Alman siyasetçiler hakkında bilgi topladığını ve özellikle içişleri, dışişleri ve savunma alanlarına uzman politikacılar izlediğini yazdı.

Haberde ayrıca Alman Emniyet Teşkilatı'ndan (BKA) bir görevlinin de geçen haftalarda "güvenlik görüşmesi" adı altında birkaç Alman milletvekilli ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede MİT'in muhtemel izleme faaliyetleri ve Türk milliyetçilerden kaynaklı olası tehlikelerin ele alındığı kaydedildi.

BKA'dan bir yetkilinin gazeteye yaptığı açıklamada milletvekillerini korumanın anayasal görevleri olduğunu söyledi.

Die Welt gazetesi Nisan ayında Almanya genelinde 20 Türk hakkında casusluk iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü ve savcılığın ayrıca MİT'e bağlı çalışan "bilinmeyen kişiler" hakkında da soruşturma yürüttüğünü yazmıştı.

MİT'in Almanya’da istihbarat faaliyetlerde bulunduğuna dair Alman basınında daha önce çıkan haberler üzerine Federal Başsavcılık da iddialarla ilgili Mart ayında soruşturma başlatmıştı.

2010 – 2015 yılları arasında Türk istihbaratının Almanya'da casusluk faaliyetlerinde bulunduğu şüphesiyle dört ayrı tahkikat yapılmış, bunlardan üçü kapatılmıştı. Üç sanıklı dördüncü soruşturma yetkili Koblenz Eyalet Ceza Mahkemesi kararıyla şartlı olarak sona erdirilmişti.

Reuters/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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