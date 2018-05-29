Alman basını, Merkel tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilen resmi bir davet olmadığını açıkladı

Alman Deutsche Welle televizyonu, hükmet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik resmi bir davetin olmadığını duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 24 Haziran seçimleri sonrasında Berlin’e davet ettiği yönünde Türk basınında yer alan haberler Alman hükümeti tarafından doğrulanmadı. DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Alman hükümet kaynakları, Merkel’in Erdoğan’a bir davet yapmasının söz konusu olmadığına işaret etti.

“Türk cumhurbaşkanını ancak Almanya Cumhurbaşkanı'nın davet edebileceğine” dikkat çeken Alman hükümet kaynakları, Başbakan Merkel ile Solingen saldırısı anmasına katılan Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bugünkü görüşmelerinde "gelecekte gerçekleşmesi olası ziyaretlere" değindiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Solingen faciasının 25. yılı anma törenleri için geldiği Almanya'da, Alman Şansölyesi Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğini, kendisinin de bu daveti ileteceğini bildirmişti.

Haberde, Erdoğan'a yapılan davetin, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin başkenti Düsseldorf'ta düzenlenen anma törenindeki görüşme esnasında dile getirildiği belirtilmişti.

